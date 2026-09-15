"Wzmacniamy ochronę naszych przejść granicznych z Ukrainą" - poinformował szef MON w mediach społecznościowych.

Kosiniak-Kamysz przypomniał, że "ostatnie dni pokazują, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu całej Europy".

Hesco-bastiony na granicy z Ukrainą

"Zgodnie z decyzją naszego rządu wzmacniana jest m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Żołnierze 18. Pułku Saperów realizują już zadania, dzięki którym wzmocnione będą posterunki i infrastruktura w pobliżu granicy Polski z Ukrainą" - podkreślił.

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Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych wyjaśniło, że prace obejmują m.in. budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych.

"Żołnierze 4. i 18. Pułku Saperów realizują zadania w ramach projektu Tarcza Wschód, związane z budową umocnień granicznych z wykorzystaniem zestawów fortyfikacyjnych hesco-bastion" - poinformowano.

"Prowadzą również działania w zakresie wsparcia inżynieryjnego na rzecz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, obejmujące budowę posterunków obserwacyjno-strażniczych w pobliżu granicy Polski z Ukrainą, w Dorohusku, Medyce i Korczowej" - dodano.

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Hesco-bastiony to składane kosze z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną wypełnione np. piaskiem. Buduje się z nich tymczasowe umocnienia. Zastąpiły one worki z piaskiem.

Ataki w pobliżu polskiej granicy

W nocy z soboty na niedzielę w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano dwa uderzenia dronów Geran-5. W wyniku jednego z nich uszkodzona została lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa, który znajdował się 2 km od granicy z Polską na stacji Jagodzin. Drugi dron uderzył w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Na specjalnej, pilnej odprawie w niedzielę wieczorem premier Donald Tusk podkreślił, że eskalacja działań Rosji staje się faktem, a jej przykłady są coraz bliżej naszej granicy.

W poniedziałek Tusk spotkał się z szefami MON, MSZ, MSWiA, ministerstwa finansów, ministrem-koordynatorem służb specjalnych i z dowódcami Wojska Polskiego i służb mundurowych. Rozmowy dotyczyły kolejnych działań na rzecz wzmocnienia bezpieczeństwa polskich granic.



