Szef MON wyszedł na mównicę, krzyki w Sejmie. "Mimo waszego wycia"

W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował polityków opozycji za brak uznania Federacji Rosyjskiej za zagrożenie dla Polski i kontestowanie wsparcia dla Ukrainy.

Szef MON opisał reakcję polskiego wojska po incydencie z rosyjską rakietą w Tarnawie-Kolonii oraz podkreślił, że priorytetem jest bezpieczeństwo państwa, a komunikacja ma drugorzędne znaczenie.

W wystąpieniu Kosiniak-Kamysz odwołał się do wcześniejszych incydentów z rakietą pod Bydgoszczą, zarzucając opozycji bezczelność i brak odpowiedzialności, a także ponownie zadeklarował kontynuowanie wsparcia dla Ukrainy.

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- Aby nikomu nie umknęło, kto jest sprawcą - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz, rozpoczynając swoje wystąpienie dotyczące upadku rosyjskiej rakiety w Tarnawie-Kolonii.

Jak wskazał, działania polskiego wojska rozpoczęły się przed północą. - O godz. 1.59 następuje start pary dyżurnej, dwa samoloty F-16 są w powietrzu - relacjonował wicepremier, dodając, że o 3.14 wystartowały również śmigłowce.

Tarnawa-Kolonia. Władysław Kosianiak-Kamysz o reakcji wojska

- W momencie, kiedy rakiety zbliżają się w niebezpieczny sposób do granicy polski, myśliwce są już na miejscu. Kiedy wykryto obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej, od razu wysłano jeden z nich - tłumaczył szef MON.

Wicepremier podkreślił, że w sytuacji zagrożenia dla zamieszkanych terenów rakieta zostałaby zestrzelona. Odniósł się także do kwestii komunikacji w sytuacji zagrożenia dla Polski. Jak podkreślił, priorytetem dla polskiego wojska jest zapewnienie bezpieczeństwa, a nie "SMS-y czy tweety".

- Nie widzicie w ogóle Federacji Rosyjskiej jako wroga (...). Od pewnego czasu wrogiem numer jeden stała się Ukraina - grzmiał z mównicy, uderzając w opozycję. W odpowiedzi na jego słowa po prawej stronie sali rozległy się okrzyki.

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał w tym kontekście postulatPrzemysława Czarnka nt. wstrzymania pomocy dla Kijowa. - Nawet premier Kaczyński to zauważył, więc nich pan minister Czarnek nie ma pretensji do mnie. To pan prezes pana uspokoił, bo już chyba pozostał jedyny, który ma rozeznanie w tej sytuacji w całym waszym obozie - dodał.

Szef MON uderza w opozycję. "Pomimo waszego wycia"

Kosiniak-Kamysz odniósł się następnie do wątku przekazania Ukrainie rakiet do systemów Patriot. - Na wniosek Stanów Zjednoczonych je przekazaliśmy. To już nawet przeciwko USA jesteście? - dopytywał.

- Można liczyć te rakiety w magazynie. A mogą strącać rakiety lecące w kierunku Polski w Ukrainie. Ja wolę, żeby strącały je nad terytorium Ukrainy - mówił, wywołując falę oklasków w ławach koalicji rządzącej.

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- Chcę wam powiedzieć, że pomimo waszego wycia, pomimo waszej dezinformacji, będziemy kontynuować pomoc dla walczącej Ukrainy. Im więcej rakiet strąconych nad terytorium Ukrainy, tym mniej zagrożenia dla Polski - zadeklarował.

Jak stwierdził, kiedyś rząd PiS-u mówił o tym, że trzeba pomagać Ukrainie, a dzisiaj "kompletnie o tym zapomniał". - A dzisiaj co się zmieniło? Agresor się zmienił, Rosja nie jest niebezpieczna, nie jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa? - pytał.

Szef MON przypomina rakietę pod Bydgoszczą. "Jesteście bezczelni"

- Pomyliliście się z szukaniem wrogów - stwierdził szef MON, ponownie uderzając w posłów opozycji. Przypomniał incydent z rakietą znalezioną za czasów rządów PiS pod Bydgoszczą, atakując bezpośrednio swojego poprzednika Mariusza Błaszczaka. Zarzucił mu, że "do dzisiaj" nie pojechał na miejsce tego zdarzenia.

- Jesteście bezczelni. Po tych zdarzeniach spod Bydgoszczy w ogóle zabierając głos. Powinniście się wstydzić - dodał wicepremier, podkreślając, że "w przeciwieństwie do ministra Błaszczaka" bierze "100 proc. odpowiedzialności za działania wojska". Jego wystąpienie wywołało falę okrzyków, również ze strony byłego szefa MON z ramienia PiS.

Polityk podziękował następnie polskiej armii i podkreślił, że "to wojsko jest od tego, aby podejmować decyzje", a rolą władz jest tylko stwarzanie mu do tego właściwych warunków. - Ja będę bronił żołnierzy wojska polskiego inaczej niż wtedy pod Bydgoszczą - zadeklarował, ponownie otrzymując brawa z obozu rządzącego.

- Są na tej sali tacy, co witaliby Rosję chlebem i solą (...). Kto jest dla was wrogiem? Polski rząd, Ukraina czy Federacja Rosyjska? - pytał, zwracając się z kolei do polityków Konfederacji.

Swoje wystąpienie szef MON zakończył apelem. - Jeżeli nie potraficie pomóc, przynajmniej przestańcie przeszkadzać - stwierdził. Jego słowa zostały nagrodzone owacjami na stojąco ze strony polityków koalicji rządzącej.





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