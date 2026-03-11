Szef MON wyjawia kulisy po spotkaniu w Pałacu. "Zrobimy wszystko"

Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz był w środę gościem porannej rozmowy na antenie RMF FM. Szef MON dostał pytanie o program SAFE i kontrpropozycję opracowaną przez Pałac Prezydencki i NBP.

- To jest projekt gorszy od tego, czego się spodziewałem. Były buńczuczne zapowiedzi - tłumaczył lider PSL.

Dodał, że projekt ustawy zaproponowany przez Karola Nawrockiego "wykracza poza konstytucyjne uprawnienia, związane z cywilnym nadzorem nad armią".

Dokument tworzy specjalną radę, która miałaby decydować, gdzie płyną środki z nadwyżki środków Narodowego Banku Polskiego. Pałac Prezydencki faktycznie uzyskałby w tym gremium dwa z pięciu głosów.

- To jest przekroczenie tych uprawnień wynikających z czasu pokoju i czasu wojny. W czasie pokoju minister obrony narodowej realizuje działania zwierzchnictwa prezydenta nad armią. W czasie wojny to prezydent realizuje - wyjaśnił prezes PSL.

Program SAFE. Władysław Kosiniak-Kamysz: Podpis prezydenta bardzo by nam pomógł

Kosiniak-Kamysz dostał pytanie, czy prezydent podjął decyzję ws. ustawy o unijnej pożyczce w ramach programu SAFE.

- Przekonywałem pana prezydenta. Nie wiem jednak, jaką podejmie decyzję. Gdybym wiedział, że podpisze, to bym o tym powiedział - oznajmił i dodał, że "podpis prezydenta bardzo by nam ułatwił doposażanie mundurowych".

- Czyli weto opóźni wprowadzanie tych pieniędzy? - dopytywał prowadzący wywiad.

- Utrudni, bo mamy do końca maja konieczność zawierania umów jako pojedynczy kupujący, później już trzeba wspólnie z innym państwem dokonywać tych zakupów, więc będzie to trudniejszy mechanizm. My zrobimy wszystko, żeby nie zmarnować żadnego potencjału - przekazał szef MON.

Więcej informacji wkrótce...

Po spotkaniu prezydenta i premiera w sprawie SAFE 0 proc. Bogucki: Ustawa prezydencka złożona dziś do Sejmu Polsat News Polsat News