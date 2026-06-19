W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominacje na wysokie stanowiska w Siłach Zbrojnych RP w kraju i za granicą, w tym na funkcję w V Korpusie Armii USA, co stanowi element współpracy NATO.

Podczas uroczystości w Ministerstwie Obrony Narodowej powołano m.in. gen. dyw. Macieja Jabłońskiego, gen. dyw. Piotra Trytka, gen. dyw. Piotra Fajkowskiego oraz gen. bryg. Sławomira Lidwę na nowe stanowiska dowódcze.

Szef MON podkreślił, że budowa obronności i bezpieczeństwa państwa to obecnie najważniejsze zadanie, a podczas wydarzenia ogłoszono także powołanie Magdaleny Sobkowiak-Czarneckiej na stanowisko wiceszefowej MON.

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W piątek po godz. 8 w Warszawie minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz wręczył nominacje na nowe stanowiska służbowe w Siłach Zbrojnych RP.

W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza MON oraz dowódzcy Wojska Polskiego.

Zmiany personalne w wojsku. Szef MON wręczył nominacje

Wśród najważniejszych decyzji kadrowych znalazło się wyznaczenie gen. dyw. Macieja Jabłońskiego na stanowisko I zastępcy Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. To jedna z kluczowych funkcji w systemie dowodzenia polskiej armii.

Z kolei gen. dyw. Piotr Trytek został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych. Będzie pełnił służbę w Fort Knox w USA. Nominacja wpisuje się w ramy współpracy Polski i USA w ramach NATO.

Kolejną decyzją szefa MON było powołanie gen. dyw. Piotra Fajkowskiego na stanowisko Inspektora Wojsk Lądowych DORSZ. Gen. bryg. Sławomir Lidwa został wyznaczony na stanowisko dowódcy 11. Dywizji Kawalerii Pancernej.

Na stanowisko dowódcy 2. Pułku Rozpoznawczego wyznaczono ppłk. Andrzeja Wasiluka.

Kosiniak-Kamysz: Budowa obronności jest naszym największym zadaniem

- Decyzje personalne są elementem bieżącego zarządzania strukturami Sił Zbrojnych RP - przekazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Jesteśmy w czasie, w którym obronność, bezpieczeństwo, budowa odporności państwa polskiego jest naszym największym zadaniem - mówił szef MON. Dodał również, że do realizacji tych zadań potrzebni są "najlepsi ludzie".

Podczas tej samej uroczystości wicepremier ogłosił, że decyzją premiera na stanowisko wiceszefowej MON powołano Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką.





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