W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz podczas wizyty w Estonii podkreślił, że rozbudowa systemów dronów i antydronowych jest obecnie priorytetem.

Polska i Estonia rozmawiają o współpracy wojskowej, odporności państw regionu, ochronie infrastruktury krytycznej oraz odstraszaniu Rosji.

W regionie państw bałtyckich odnotowano ostatnio naruszenia przestrzeni powietrznej przez drony, co wskazuje na rosnące znaczenie obrony powietrznej i współpracy NATO.

Wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz udał się w czwartek z jednodniową wizytą do Estonii.

Po serii spotkań odbyła się konferencja prasowa. Polityk został zapytany m.in. o Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką i doniesienia dziennikarzy "Politycznego WF-u", którzy ustalili, że mogłaby ona stać się twarzą kampanii wyborczej i przyszłą wicepremier.

- To wszystko jest bardzo ciekawa sprawa. Ja bardzo wysoko oceniam panią Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką i mogę zaświadczyć o jej przygotowaniu do pełnienia najwyższych funkcji w państwie i wspólnie mamy duży sukces w sprawie SAFE - odpowiedział wicepremier.

Przypomnijmy, Sobkowiak-Czarnecka to była dziennikarka. W 2020 roku była zaangażowana w kampanię prezydencką Kosiniaka-Kamysza.

Estonia. Władysław Kosiniak-Kamysz: Europa musi wzmacniać więź transatlantycką

Podczas Defence Policy Conference w Estonii Władysław Kosiniak-Kamysz mówił o konieczności dostosowania działań Europy do zmieniających się zagrożeń.

- Europa potrzebuje polityki obronnej, która odpowiada wyzwaniom dynamicznego bezpieczeństwa. Musimy wzmacniać Sojusz i utrzymać więź transatlantycką. NATO musi pozostać euroatlantyckie - podkreślił szef MON.

- NATO udowodniło swoją zdolność do adaptacji do nowych wyzwań i różnych zagrożeń. Podobnie postrzegamy te wyzwania, dlatego nasza współpraca jest złożona i obejmuje wiele obszarów - zaznaczył.

Kosiniak-Kamysz wskazał także na znaczenie współpracy regionalnej i relacji ze Stanami Zjednoczonymi. - Polska, wspólnie z Estonią i innymi partnerami, jest dobrym przykładem zacieśniania więzi regionalnych i jednocześnie umacniania relacji z USA - naszym najsilniejszym sojusznikiem.

Władysław Kosiniak-Kamysz w Estonii. "Aktualnym priorytetem są systemy dronów"

Odnosząc się do wojny w Ukrainie, Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił znaczenie wsparcia Kijowa. - Dla naszego bezpieczeństwa ważne jest wspieranie Ukrainy. Polska wspiera Ukrainę. Robimy to w ramach bilateralnego wsparcia, ale także we współpracy z naszymi sojusznikami, w tym z państwami bałtyckimi - mówił.

Szef MON wspomniał również o konieczności modernizacji naszych sił zbrojnych. - Musimy przekształcić nasze siły zbrojne, budując silne, dobrze zorganizowane i dobrze dowodzone siły, wdrażając doświadczenie i nowe technologie - tłumaczył.

Zarazem dodał, że "doświadczenia z Ukrainy wskazują, że charakter wojny się nie zmienił".

- Tradycyjne środki bojowe, takie jak czołgi, artyleria i siły powietrzne, pozostają niezbędne. Jednocześnie musimy skutecznie wdrażać nowe technologie, aby wzmocnić istniejące zdolności. Aktualnym priorytetem jest rozbudowa systemów dronów i systemów antydronowych - oznajmił.

Na zakończenie wskazał, że "zagrożenia są niezmienne" i są to "Rosja i terroryzm". - Nasze położenie geopolityczne na wschodniej flance wymusza gotowość do przeciwdziałania na wszelkiego rodzaju zagrożenia - w każdej chwili - podkreślił wicepremier.

Szef MON o amerykańskich żołnierzach w Europie. "Musimy poczekać"

Po wygłoszeniu mowy na Defence Policy Conference Kosiniak-Kamysz zorganizował konferencję prasową, podczas której oznajmił, że tematem spotkania były również relacje z USA.

Szef MON przypomniał, że rozmawiał z szefem Pentagonu Petem Hegsethem o obecności amerykańskich żołnierzach w Europie. Ten zapewnił go, że docelowo kontyngent wojsk amerykańskich w Polsce nie ulegnie zmniejszeniu.

- Decyzja o wstrzymaniu rotacji sił amerykańskich, o której mówił między innymi wiceprezydent USA J.D. Vance nie oznacza zmniejszenia docelowej obecności wojsk amerykańskich w Polsce - tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Następnie dodał: - Jest teraz etap planowania transferu wojsk i na zakończenie tego etapu musimy poczekać około dwa do czterech tygodni.

Wicepremier zaznaczył, że Polska i Estonia to kraje NATO, które spełniają wszystkie wymagania postawione na szczycie w Hadze, wydając 5 procent PKB na obronność.

Oznajmił również, że jako "lider regionu" Polska wesprze Estonię w ramach misji NATO Air Policing i wyśle do naszych sąsiadów polskich pilotów, aby monitorowali przestrzeń powietrzną w regionie. Przypomnijmy, państwa bałtyckie nie posiadają własnej floty myśliwców.

Estonia. Seria incydentów w państwach NATO

Wizyta w Estonii odbywa się w czasie powtarzających się incydentów z udziałem bezzałogowców na wschodniej granicy UE. W ostatnich dniach odnotowano m.in. naruszenie estońskiej przestrzeni powietrznej przez drona.

Podobne zdarzenia miały miejsce na Łotwie. Z kolei na Litwie w środę czasowo zamknięto przestrzeń powietrzną nad lotniskiem w Wilnie.

Eksperci podkreślają, że seria incydentów pokazuje rosnące znaczenie obrony powietrznej i współpracy państw NATO w regionie Morza Bałtyckiego.





