Informację potwierdziła także należąca do Pentagonu Defense Security Cooperation Agency (DSCA). W komunikacie przekazano, że szacowany koszt 800 pocisków Hellfire to 150 mln dolarów, czyli ok. 660 mln zł.

Polska kupi pociski Hellfire z USA. Wcześniej zamówiono śmigłowce i drony

Rakiety AGM-114R2 to nowoczesny wariant naprowadzanych laserowo precyzyjnych przeciwpancernych pocisków Hellfire. Systemy są najczęściej montowane w śmigłowcach AH-64 Apache i dronach MQ-9 Reaper. Polska zamówiła wcześniej oba typy maszyn.

Trwałość silników napędzających pociski Hellfire wynosi ponad 20 lat. Paliwo stanowi mieszanina materiału pędnego XLDB gwarantująca emisję minimalnej ilości dymu.

Garnizon US Army w Polsce. Ma zostać ustanowiony w marcu

W czwartek głos na temat współpracy z Polską zabrał także rzecznik Pentagonu. Generał Pat Ryder poinformował, że w marcu zostanie ustanowiony US Army Garrison Poland. Jednostka ma wspierać obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce.

- Garnizon ma ulepszyć zdolności dowodzenia i kierowania oraz zarządzać wysuniętymi placówkami w Polsce - przekazał rzecznik Pentagonu.

Docelowo jednostka będzie składać się z 13 wojskowych i 140 pracowników cywilnych. Decyzję w sprawie utworzenia garnizonu podjął w 2022 roku prezydent USA Joe Biden. Będzie to ósma tego typu placówka Stanów Zjednoczonych w Europie. Wcześniej podobne powstały w Belgii, Niemczech i Włoszech.

W marcu do Polski dotarli pierwsi żołnierze na stałe przydzieleni do służby w Polsce w ramach wysuniętej kwatery głównej V Korpusu US Army w Poznaniu. Stacjonują oni w bazie nazwanej Camp Kościuszko.