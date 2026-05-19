Szef MON rozmawiał z Hegsethem. "Decyzja nie zapadła"

W skrócie Szef MON poinformował, że nie zapadła żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce, lecz trwają działania związane z przegrupowaniem armii USA w Europie.

Pentagon przygotowuje nowy plan rozmieszczenia wojsk amerykańskich w Europie, a współpraca w zakresie bezpieczeństwa oraz obecności wojsk USA w Polsce ma być kontynuowana.

Wcześniej amerykańskie źródła informowały, że decyzja o anulowaniu rotacyjnego wysłania wojsk amerykańskich do Polski została podjęta po kompleksowym procesie, a według byłego urzędnika Pentagonu redukcje wojsk USA w Europie były wcześniej zapowiadane.

Szef Pentagonu Pete Hegseth zapewnił, że zaangażowanie USA w obronę i bezpieczeństwo Polski nie ulegnie zmianie - przekazał wicepremier. Dodał, że uzyskał potwierdzenie silnych relacji między krajami.

"Wielokrotnie w trakcie rozmowy usłyszałem, że Polska jest modelowym sojusznikiem i w pełni może liczyć na Stany Zjednoczone" - napisał Kosiniak-Kamysz na platformie X.

Kosiniak-Kamysz po rozmowie z Hegsethem. "Pentagon przygotowuje nowy plan"

Do rozmowy między szefami resortów obrony USA i Polski doszło na tle doniesień o anulowaniu planowanego, rotacyjnego przemieszczenia amerykańskiej brygady do Polski.

"Trwa proces przegrupowania sił i środków armii USA w Europie, ale żadna decyzja o zmniejszeniu zdolności wojsk amerykańskich w Polsce nie zapadła. Decyzje, które są podejmowane, nie są w żaden sposób wymierzone w nasze strategiczne partnerstwo. Pentagon przygotowuje właśnie nowy plan rozmieszczenia swoich wojsk w całej Europie" - wyjaśnił szef MON.

Współpraca nad dalszym wzmacnianiem bezpieczeństwa i "docelowym modelem" obecności wojsk amerykańskich w Polsce - jak zapewnił minister - ma być kontynuowana.

Decyzja o anulowaniu wysłania rotacyjnych wojsk USA do Polski

Informację o cofnięciu decyzji ws. rotacji amerykańskich wojsk do Polski podał w ubiegłym tygodniu portal Army Times. Polskie władze - jak wynika z oświadczeń - dowiedziały się o ruchach amerykańskiej administracji z mediów.

Ustalenia potwierdziła później agencja Reutera, z kolei stacja CNN wyjaśniła, iż szef Pentagonu Pete Hegseth rozkazał wstrzymanie rotacji w ramach koncepcji redukcji sił amerykańskich w Europie.

Rzecznik Pentagonu Joel Valdez, w oświadczeniu przekazanym Polsat News, wskazał, że decyzja o anulowaniu rotacji "nie była nieoczekiwana ani podjęta w ostatniej chwili".

"Decyzja o wycofaniu wojsk jest wynikiem kompleksowego, wielowarstwowego procesu, który uwzględnia opinie kluczowych liderów w EUCOM (Dowództwo Europejskie Stanów Zjednoczonych - red.) i w całym łańcuchu dowodzenia" - oświadczył Valdez.

Były urzędnik Pentagonu o reorganizacji amerykańskich sił w Europie

W poniedziałek w programie "Dzień na świecie" doniesienia komentował Ian Brzeziński, były zastępca asystenta sekretarza obrony USA ds. Europy i polityki NATO. Jak tłumaczył, plany redukcji amerykańskich wojsk w krajach europejskich nie są nowością, choć nie muszą dotyczyć Polski.

- Po pierwsze, Stany Zjednoczone chyba w tej chwili nie mają jakichś takich kluczowych czy witalnych interesów w Europie, takich interesów, za które warto byłoby walczyć czy poświęcać życie. No a druga sprawa, raczej USA chcą sprowadzić pewne siły tutaj do siebie, do Stanów, i to nie jest nic nowego dla tej administracji - mówił.

Ekspert ds. wojskowości dodał na antenie Polsat News, że prezydent USA Donald Trump "wydaje się sfrustrowany Europą", która w kontekście wojny na Bliskim Wschodzie nie zachowała się zgodnie z jego oczekiwaniami. Zwrócił jednak uwagę, że już w styczniu - w nowej amerykańskiej strategii obrony narodowej - zapowiedziano stopniowe wycofywanie wojsk USA ze Starego Kontynentu.





