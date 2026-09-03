W skrócie Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz podjął decyzję o zwiększeniu ochrony polskiej przestrzeni powietrznej w związku z rosyjskimi prowokacjami.

MON zwiększa obecność sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców, oraz wzmacnia systemy szybkiego reagowania w całej Polsce.

Wcześniej Polska przekazała ambasadorowi Rosji protest po próbie ataku dronów na lotnisku w Lipsku, a niemieckie władze poinformowały, że odpowiedzialność za incydent ponosi Rosja.

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"Po ostatnich rosyjskich prowokacjach i aktach agresji podjąłem decyzję o poszerzeniu ochrony naszej przestrzeni powietrznej. Zwiększamy aktywność naszych sił powietrznych, w tym samolotów F-16 oraz śmigłowców" - ogłosił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz w serwisie X.

MON reaguje na rosyjskie prowokacje. Władysław Kosiniak-Kamysz zdecydował

Jak zaznaczył minister, "ostatnie tygodnie pokazały, że prowokacje ze strony Rosji przybierają różne formy i niosą zagrożenie w miejscach, które do tej pory uważane były za bezpieczne".

"Polska cały czas monitoruje sytuację na wschodniej granicy. Wzmacniamy też systemy do szybkiego reagowania na zagrożenia na terenie całej Polski" - podkreślał Kosiniak-Kamysz.

Wcześniej w czwartek Kosiniak-Kamysz informował, że nad Bałtykiem, 40 km na północ od Ustki nasze myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy Ił-20, który nie miał włączonych urządzeń identyfikacyjnych i stwarzał zagrożenie dla lotnictwa cywilnego. Zaznaczył, że nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej.

Incydenty w polskiej przestrzeni. Ogłaszają tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego

To kolejny tego typu incydent w ciągu ostatnich tygodni. Poprzednio do przechwycenia rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem przez polskie myśliwce doszło w poniedziałek przed południem, 30 km na północ od Łeby. Także tamten samolot nie naruszył polskiej przestrzeni powietrznej. Rosyjskie samoloty były kilkukrotnie przechwytywane nad Bałtykiem także wcześniej - w połowie lipca i na początku sierpnia.

Rosyjskie samoloty zwiadowcze - a ostatnio również bojowe - regularnie latają nad Bałtykiem z wyłączonymi transponderami i bez złożonych planów lotu, co uniemożliwia ich zdalną identyfikację i utrudnia pracę organom kontroli ruchu lotniczego.

Z kolei Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało w czwartek, że od 10 września do 9 grudnia we wschodniej części Polski obowiązywać będzie tymczasowe ograniczenie ruchu lotniczego do wysokości około trzech kilometrów. Ograniczenie ma służyć zapewnieniu systemowi obrony powietrznej odpowiedniej swobody działania i możliwości reagowania na potencjalne zagrożenia.

Polska wezwała ambasadora Rosji. Chodzi o atak dronów w Lipsku

W czwartek rzecznik MSZ Maciej Wewiór informował, że Polska w geście solidarności z Niemcami przekazała ambasadorowi Rosji kategoryczny protest wobec rosyjskiego terroryzmu państwowego i eskalacji operacji hybrydowych. Rosyjski dyplomata Gieorgij Michno został wezwany do siedziby Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Wewiór wskazywał na prowokacje zarówno w Polsce, jak i innych państwach oraz na powtarzające się akcje w pobliżu polskich granic powietrznych. Rzecznik MSZ zaznaczył, że rosyjskie samoloty wojskowe operują bez włączonych urządzeń identyfikacyjnych, naruszając standardy bezpieczeństwa i stwarzając zagrożenie dla lotnictwa cywilnego.

Rząd niemiecki poinformował we wtorek, że Rosja jest odpowiedzialna za próbę ataku dronów na lotnisko w Lipsku w sierpniu. W reakcji władze zarządziły m.in. zamknięcie konsulatu i rosyjskiego centrum kulturalnego w Berlinie.

W nocy z 4 na 5 sierpnia w pobliżu lotniska w Lipsku na wschodzie Niemiec samolot transportowy zderzył się z niezidentyfikowanym obiektem. Samolot przekierowano do Hanoweru, gdzie stwierdzono jego niewielkie uszkodzenia. Krótko wcześniej lipskie lotnisko wstrzymało działalność z powodu znalezienia na płycie, przy ukraińskim samolocie transportowym Antonow, drona z detonatorem oraz materiałów wybuchowych.

We wtorek MSW Niemiec poinformowało, że zgodnie z ustaleniami śledztwa za incydent odpowiada Rosja. Szef MSZ Johann Wadephul zapowiedział, że zamknięty zostanie konsulat generalny Rosji w Bonn, a także Rosyjski Dom, oficjalnie ośrodek promujący rosyjską kulturę, z siedzibą w centrum Berlina.



