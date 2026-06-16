"Szef MON przedstawił projekt uchwały". Tusk ogłasza ws. wojsk USA w Polsce

W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz przedstawił projekt uchwały Rady Ministrów dotyczącej podjęcia działań na rzecz utworzenia stałej bazy sił zbrojnych USA w Polsce.

Premier Donald Tusk przekazał, że przygotowania obejmują kwestie logistyczne, finansowe, organizacyjne i mieszkaniowe związane ze zwiększeniem obecności wojsk amerykańskich.

Donald Trump ogłosił skierowanie dodatkowych pięciu tysięcy żołnierzy amerykańskich do Polski po wcześniejszym ogłoszeniu wycofania części wojsk z Niemiec.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

We wtorek odbyło się posiedzenie działającego przy Radzie Ministrów Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego, któremu przewodniczy premier Donald Tusk.

Politycy zebrali się na wniosek ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Spotkanie miało służyć omówieniu gwarancji - finansowych, infrastrukturalnych i logistycznych - dla zwiększenia amerykańskiej obecności wojskowej w Polsce.

"Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk amerykańskich. Ważne i dobre decyzje dla Polski przed nami" - pisał wicepremier na platformie X.

Do kwestii odniósł się premier przed rozpoczęciem wtorkowego posiedzenia rządu. - Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zaproponował projekt uchwały Rady Ministrów ws. podjęcia działań w celu utworzenia stałej bazy sił zbrojnych Stanów Zjednoczonych - zapowiedział.

Tusk o stałej bazie żołnierzy USA w Polsce. "Bardzo poważne przedsięwzięcie"

Szef rządu wyjaśnił, że chodzi o stworzenie warunków logistycznych, finansowych, organizacyjnych oraz mieszkaniowych dla amerykańskich żołnierzy. - To jest wbrew pozorom bardzo poważne przedsięwzięcie i organizacyjnie, i finansowo. Jeśli myślimy o stałej bazie, musimy zacząć przygotowywać Polskę do tego - ocenił.

- Dziękuję, że zaczynamy już o tym myśleć z wyprzedzeniem. Dzięki temu nikt nie będzie miał pretekstu, żeby powiedzieć: "Polska nie jest przygotowana, to może jednak inny kraj". Jestem bardzo usatysfakcjonowany takim postawieniem sprawy - podkreślił Tusk.

Wcześniej w sprawie wypowiedział się przedstawiciel Pałacu Prezydenckiego. - Po powrocie z USA prezydent Karol Nawrocki zaprosi wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza na spotkanie - informował szef Biura Polityki Międzynarodowej w KPRP Marcin Przydacz.

Żołnierze USA w Polsce. Zapowiedź Donalda Trumpa

Informacja o relokacji amerykańskich wojsk w Europie wywoła w maju konsternację wśród sojuszników USA. Najpierw po sporze Donalda Trumpa z kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem ogłoszono wycofanie pięciu tysięcy żołnierzy USA z tego kraju.

Następnie media obiegły informacje, że zmiany dotknęły również Polskę. Na początku maja Pentagon anulował zaplanowaną rotację czterech tysięcy żołnierzy z 2. Pancernej Brygadowej Grupy Bojowej 1. Dywizji Kawalerii z Fort Hood w Teksasie, którzy mieli zostać skierowani do naszego kraju.

Ostatecznie pod koniec maja Trump ogłosił, że nad Wisłę skierowanych zostanie dodatkowych pięć tysięcy żołnierzy.





"Wydarzenia": Napad na taksówkarza. Sprawca złożył zaskakujące wyjaśnienia Polsat News