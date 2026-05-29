W skrócie Szef MON poinformował o przedłużeniu operacji "Horyzont", która przewiduje dalsze wsparcie żołnierzy w ochronie infrastruktury krytycznej i strategicznych miejsc.

Prezydent wydał postanowienie, zgodnie z którym program przedłużono od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 roku.

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przypomniało, że w ramach operacji żołnierze prowadzą patrole i monitorują infrastrukturę m.in. przy użyciu nowoczesnych systemów bezzałogowych.

"Przedłużamy operację 'Horyzont'. Polscy żołnierze nadal będą wspierać ochronę infrastruktury krytycznej, ważnych tras i strategicznych miejsc w całym kraju. To odpowiedź na zagrożenia sabotażem i działaniami hybrydowym" - napisał Władysław Kosiniak-Kamysz na X.

Minister obrony narodowej podkreślił przy tym, że "bezpieczeństwo wymaga dziś obecności, współpracy służb i szybkiego reagowania". Ponadto podziękował Marcinowi Kierwińskiemu oraz całemu Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji za "dobrą współpracę".

Kosiniak-Kamysz ogłosił ws. operacji "Horyzont". Opublikowano postanowienie prezydenta

Jednocześnie w Monitorze Polskim pojawiło się oficjalne postanowienie prezydenta w tej sprawie.

"Od dnia 1 czerwca 2026 r. do dnia 31 sierpnia 2026 r., w związku z zaistniałymi aktami dywersji dotyczącymi infrastruktury kolejowej, zostaną użyte oddziały i pododdziały Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej do pomocy oddziałom i pododdziałom Policji" - czytamy.

Z dokumentu wynika też, że postanowienie Karola Nawrockiego "wchodzi w życie z dniem ogłoszenia".

Operacja "Horyzont" to odpowiedź na akty sabotażu i dywersji w Polsce

Przy okazji ogłoszenia decyzji Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przypomniało, że w ramach operacji "Horyzont" żołnierze Wojska Polskiego wspierają działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, prowadząc patrole i obserwację infrastruktury kolejowej.

"Do realizacji tych zadań żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej wykorzystują nowoczesne systemy bezzałogowe, zapewniając stały i precyzyjny monitoring infrastruktury krytycznej, co pozwala szybko i skutecznie reagować na potencjalne zagrożenia" - podkreśliło DORSZ.

"Ramie w ramię, jednoczymy siły, technologię i umiejętności w obserwacji, wykrywaniu i neutralizacji potencjalnych zagrożeń" - dodało Dowództwo.

Przypomnijmy, że operacja "Horyzont" oficjalnie wystartowała 21 listopada 2025 roku. Uruchomienie akcji miało związek z aktami dywersji na obiekty infrastruktury kolejowej w Polsce. Mowa m.in. o listopadowej eksplozji ładunku wybuchowego, która zniszczyła tor kolejowy w miejscowości Mika na trasie Warszawa - Dorohusk.





