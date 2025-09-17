Szef MON o zniszczeniu domu w Wyrykach. "O wszystkim informujemy prezydenta"
MON odniósł się do zamieszania wokół niezidentyfikowanego obiektu, który spadł na dom w Wyrykach (woj. lubelskie). Z medialnych doniesień wynikało, że nie był to rosyjski dron. - Wszystko, co się wydarzyło jest związane z działalnością rosyjskich dronów (...). O wszystkim informujemy prezydenta - powiedział wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie odpowiedział wprost, co zniszczyło budynek.
W skrócie
Wspólna konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz szefa Sztabu Generalnego odbyła się z okazji prowadzonych m.in. na poligonie w Orzyszu ćwiczeń "Żelazny obrońca 25", które są NATO-wską odpowiedzią na rosyjskie ćwiczenia "Zapad 2025".
Dziennikarze kilkukrotnie pytali Kosiniaka-Kamysza o to, co spadło na dom w woj. lubelskim. Wicepremier nie chciał odpowiedzieć wprost, czy był to dron czy rakieta wystrzelona z polskiego F-16.
Szef MON o incydencie w Wyrykach: Wina Federacji Rosyjskiej
Wicepremier podkreślał jedynie, że za całą sytuację odpowiada Federacja Rosyjska.
- Za działania w dniu 9 i 10 września odpowiada Federacja Rosyjska. Wszystko, co się wydarzyło jest związane z obecnością bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów Rosji, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości - mówił polityk.
- Musimy poczekać aż pracę zakończą organy ścigania - zaznaczył szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. - Tą sprawą zajmuje się prokuratura - doprecyzował wicepremier.
Kosiniak-Kamysz: O wszystkim informujemy prezydenta
Polityk zapewnił, że wszystkie informacje na temat incydentu były "na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego".
- O wszystkim, co jest stanem faktycznym i nasza wiedzą informujemy pana prezydenta i BBN - zapewnił.
Szef PSL odniósł się w ten sposób do zarzutów Biura, które przekazało, że prezydent nie był należycie informowany o incydencie.
Interia dowiedziała się nieoficjalnie, że Pałac Prezydencki nie wiedział o tym, że za zniszczenie budynku mogła odpowiadać rakieta wystrzelona z F-16.
Tajemniczy obiekt zniszczył dom w Wyrykach. Media: To mogła być rakieta
Nowe ustalenia w sprawie tajemniczego obiektu, który spadł na dom w Wyrykach, opublikowała we wtorek "Rzeczpospolita". Śledczy potwierdzili, że nie był to dron bojowy.
- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.
Dodała, że oględziny "dały odpowiedź na określone pytania, jednak nie są to informacje, które mogę przekazać. Jest to decyzja prowadzącego śledztwo".
Z wtorkowych ustaleń dziennika w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.
Odnaleziono kolejnego rosyjskiego drona
Kolejny dron, który w nocy z 9 na 10 września mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony we wsi Stanisławka w powiecie zamojskim.
- Tuż przed godziną jedenastą otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził. Zabezpieczyliśmy teren, powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał - przekazała w rozmowie z Polsat Newws podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.
- Nie odnaleźliśmy jeszcze wszystkich dronów i ich szczatków. Ich znalezienie na terenach zalesionych może zając trochę czasu - przekazał szef Sztabu Generalnego na spotkaniu z dziennikarzami.
Przekazał, że polską granice powietrzną naruszyło w sumie 21 takich maszyn.