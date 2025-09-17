W skrócie Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do incydentu z niezidentyfikowanym obiektem, który spadł na dom w Wyrykach.

Polityk nie potwierdził wprost, czy przyczyną zniszczeń była rakieta z F-16 czy rosyjski dron, ale winę przypisuje Federacji Rosyjskiej.

Śledztwo jest w toku, a szef PSL przekazał, że o wszystkim informowany jest prezydent i BBN.

Wspólna konferencja prasowa wicepremiera i ministra obrony narodowej oraz szefa Sztabu Generalnego odbyła się z okazji prowadzonych m.in. na poligonie w Orzyszu ćwiczeń "Żelazny obrońca 25", które są NATO-wską odpowiedzią na rosyjskie ćwiczenia "Zapad 2025".

Dziennikarze kilkukrotnie pytali Kosiniaka-Kamysza o to, co spadło na dom w woj. lubelskim. Wicepremier nie chciał odpowiedzieć wprost, czy był to dron czy rakieta wystrzelona z polskiego F-16.

Szef MON o incydencie w Wyrykach: Wina Federacji Rosyjskiej

Wicepremier podkreślał jedynie, że za całą sytuację odpowiada Federacja Rosyjska.

- Za działania w dniu 9 i 10 września odpowiada Federacja Rosyjska. Wszystko, co się wydarzyło jest związane z obecnością bezzałogowych statków powietrznych, czyli dronów Rosji, które naruszyły polską przestrzeń powietrzną, ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości - mówił polityk.

- Musimy poczekać aż pracę zakończą organy ścigania - zaznaczył szef Sztabu Generalnego gen. Wiesław Kukuła. - Tą sprawą zajmuje się prokuratura - doprecyzował wicepremier.

Kosiniak-Kamysz: O wszystkim informujemy prezydenta

Polityk zapewnił, że wszystkie informacje na temat incydentu były "na bieżąco przekazywane do Biura Bezpieczeństwa Narodowego".

- O wszystkim, co jest stanem faktycznym i nasza wiedzą informujemy pana prezydenta i BBN - zapewnił.

Szef PSL odniósł się w ten sposób do zarzutów Biura, które przekazało, że prezydent nie był należycie informowany o incydencie.

Interia dowiedziała się nieoficjalnie, że Pałac Prezydencki nie wiedział o tym, że za zniszczenie budynku mogła odpowiadać rakieta wystrzelona z F-16.

Tajemniczy obiekt zniszczył dom w Wyrykach. Media: To mogła być rakieta

Nowe ustalenia w sprawie tajemniczego obiektu, który spadł na dom w Wyrykach, opublikowała we wtorek "Rzeczpospolita". Śledczy potwierdzili, że nie był to dron bojowy.

- Na ten moment nie mogę wiążąco powiedzieć, co spadło na dom w Wyrykach, jest to przedmiotem śledztwa, czekamy na opinię biegłych - powiedziała gazecie prok. Agnieszka Kępka, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Dodała, że oględziny "dały odpowiedź na określone pytania, jednak nie są to informacje, które mogę przekazać. Jest to decyzja prowadzącego śledztwo".

Z wtorkowych ustaleń dziennika w "najważniejszych strukturach państwa zajmujących się bezpieczeństwem państwa" wynika, że na budynek miała spaść rakieta z polskiego F-16, której próbowano użyć do zestrzelenia drona. Nieoficjalnie wiadomo, że pocisk spadł na dom z powodu uszkodzenia.

Odnaleziono kolejnego rosyjskiego drona

Kolejny dron, który w nocy z 9 na 10 września mógł naruszyć polską przestrzeń powietrzną, został odnaleziony we wsi Stanisławka w powiecie zamojskim.

- Tuż przed godziną jedenastą otrzymaliśmy zgłoszenie, że w kompleksie leśnym w gminie Stanisławka w gminie Sitno zauważony został obiekt przypominający dron. Skierowaliśmy tam patrol, który to potwierdził. Zabezpieczyliśmy teren, powiadomiliśmy służby i Prokuraturę Okręgową w Lublinie, która w tej sprawie wykonuje czynności. Nikt nie ucierpiał - przekazała w rozmowie z Polsat Newws podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Zamościu.

- Nie odnaleźliśmy jeszcze wszystkich dronów i ich szczatków. Ich znalezienie na terenach zalesionych może zając trochę czasu - przekazał szef Sztabu Generalnego na spotkaniu z dziennikarzami.

Przekazał, że polską granice powietrzną naruszyło w sumie 21 takich maszyn.

