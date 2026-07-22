W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz wykluczył możliwość współpracy ze stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego i startu z formacją pozostającą w opozycji do rządu.

Nieporozumienia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości dotyczą powstania stowarzyszenia Rozwój Plus i inicjatywy Po pierwsze Polska.

Jarosław Kaczyński postawił politykom PiS ultimatum dotyczące wyboru między partią a stowarzyszeniami, a Mateusz Morawiecki deklaruje pozostanie w PiS.

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Władysław Kosiniak-Kamysz był gościem w programie na antenie TVN24, gdzie został zapytany o sytuację wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości. Jak ocenił, "nie sądzę, żeby z tego zamieszania coś złego wydarzyło się dla Morawieckiego".

- Nie dojdzie do jego wyrzucenia, chyba że przekonanie u pana prezesa jest już tak silne, że Morawiecki chce mu zabrać partię, a to jest - jak wiemy - najważniejsze dla prezesa Kaczyńskiego - dodał Kosiniak-Kamysz.

Jednocześnie zaznaczył też: - Niech oni sobie tam (w PiS - red.) łby pourywają. Powiem szczerze, mnie to nie interesuje.

Kosiniak-Kamysz jasno o wspólnym starcie ze stowarzyszeniem Morawieckiego: Nie ma szans

W ocenie wicepremiera w ten sposób Mateusz Morawiecki buduje swoją pozycję i "dąży do tego, żeby być szefem PiS-u", a nie żeby być wyrzuconym z partii bądź z niej odejść.

Szef MON pytany był także o szansę na ewentualną współpracę stowarzyszenia "Rozwój Plus" Mateusza Morawieckiego z Polskim Stronnictwem Ludowym.

- Jak patrzę na PiS i widzę Morawieckiego, a po drugiej stronie widzę Czarnka, to oczywiście, że mam lepsze zdanie o Morawieckim. Na tyle dobre, że przynajmniej nie opowiada głupot o wspieraniu Ukrainy, że mogę z nim debatować (...). Uważam to za walor - mówił.

Jednocześnie minister obrony narodowej podkreślił, że "nie ma szans na start z formacją, która jest w opozycji do rządu". - Nie da się startować na jednej liście z tymi, którzy przez ostatnie miesiące od świtu do nocy atakują rząd, a ty jesteś w tym rządzie - dodał.

Tąpnięcia w PiS. Posłowie mają ostatnie chwile na podjęcie decyzji

Od kilku dni wrze wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, czego powodem jest m.in. stowarzyszenie "Rozwój Plus" byłego premiera Mateusza Morawieckiego oraz inicjatywę "Po pierwsze Polska" Jacka Sasina.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński dał politykom ugrupowania ultimatum - muszą oni wybrać albo przynależenie do Prawa i Sprawiedliwości, albo do stowarzyszeń. Termin decyzji mija z czwartku na piątek.

Kaczyński zaapelował do partyjnych kolegów i koleżanek o "chwilę oddechu" i dodał, że "wróg jest w innym miejscu". "W naszej partii są niestety tacy, którzy tę partię rozbijają, i są tacy, którzy dążą do tego, by nasze środowisko trwało i umacniało się. Trzeba jednak wciąż wierzyć, że istnieje możliwość porozumienia (...)." - dodał w dalszej części prezes PiS.

Tymczasem Mateusz Morawiecki w opublikowanym we wtorek oświadczeniu podkreślił, że jego miejsce jest w Prawie i Sprawiedliwości. W późniejszej wypowiedzi powtórzył swoje stanowisko, dodając, że "trzyma się kurczowo i za wszelką cenę nie chce wychodzić z PiS".





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