Szef MON o spotkaniu prezydenta z generalicją. Reakcja na doniesienia mediów

W skrócie Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że generałowie zwrócili się do niego z wnioskiem o pozwolenie na udział w spotkaniu z prezydentem, jak dzieje się zawsze w takich sytuacjach.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wszystkie decyzje personalne i strategiczne w armii leżą w kompetencji ministra obrony narodowej, z wyjątkiem powołań generalskich wymagających kontrasygnaty premiera.

Według doniesień mediów Karol Nawrocki spotkał się z generalicją bez pytania o zgodę szefa MON, a na pismach z Biura Bezpieczeństwa Narodowego wpisano tylko adnotację do "wiadomości ministra obrony".

- Zaproszenie zostało wystosowane do generałów i do mojej wiadomości. Generałowie zwrócili się do mnie z wnioskiem o pozwolenie, jak zawsze to robią, przekazują informacje. Dobrze wiem, jaki jest ustrój w Polsce - powiedział w sobotę po posiedzeniu Rady Naczelnej PSL Władysław Kosniak-Kamysz, odnosząc się do informacji portalu Onet.

Jak wskazał wicepremier, w czwartek "dość długo" rozmawiał z Karolem Nawrockim o konstytucyjnej roli szefa MON w czasie pokoju. - Zwierzchnictwo prezydenta w czasie pokoju jest realizowane przez ministra obrony narodowej. Tutaj nie ma żadnych odstępstw - podkreślił.

"Nikt nie będzie podważał konstytucyjnego porządku". Kosiniak-Kamysz o spotkaniu prezydenta z generalicją

Władysław Kosiniak-Kamysz przypomniał, że "ustawa o urzędzie ministra obrony narodowej jasno i precyzyjnie definiuje, że wszystkie decyzje o charakterze personalnym, strategicznym podejmuje minister obrony narodowej".

- Jest grupa w konstytucji, czterech tak naprawdę dzisiaj stanowisk generalskich, gdzie decyzję o powołaniu podejmuje prezydent, ale jest też potrzebna kontrasygnata premiera w tej sprawie. Wszystko inne w polskiej armii, nawet delegowanie oficerów do Biura Bezpieczeństwa Narodowego, które jest biurem pana prezydenta, jest decyzją ministra obrony narodowej. I rozumiem, że nikt nie będzie podważał konstytucyjnego porządku państwa polskiego - zaznaczył.

Zobacz również: Krzysztof Ryncarz

Kosiniak-Kamysz dodał, że cieszy się, że "jest bardzo daleko idąca lojalność generałów wobec zasad państwa i prawa".

- Nic bez wiedzy i bez zaangażowania ministra obrony narodowej w tej sprawie się odbyć nie może - podkreślił.

Szef MON o lojalności polskich generałów. "Na najwyższym poziomie". W tle doniesienia mediów

Szef MON powtórzył, że "wszyscy oficerowie, generałowie, którzy są zapraszani do prezydenta (...) zawsze występują o zgodę do mnie, czy mogą wziąć udział w takim spotkaniu".

- Jest to bardzo lojalne i zresztą też prawidłowe postępowanie. Rozumiem, że prezydent może rozmawiać, przecież nikt nie będzie ograniczał prawa do rozmowy prezydentowi, ale decyzje będą zapadać przy udziale i z ministrem obrony narodowej, jego głosem stanowiącym, bo tak stanowi konstytucja - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił wicepremier, "lojalność generałów jest na najwyższym poziomie".

Zobacz również: Mateusz Balcerek

Prezydent wnioskował o spotkanie z generalicją bez zgody szefa MON? Medialne doniesienia

Słowa Władysława Kosiniaka-Kamysza pojawiają się po publikacji Onetu, który podał, że Karol Nawrocki spotkał się w czwartek po południu z generalicją bez pytania o zgodę szefa MON.

Na pismach od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego (BBN), które trafiły bezpośrednio do generałów, miała widnieć jedynie sucha adnotacja: "do wiadomości ministra obrony".

Pierwsza część rozmów odbyła się w wąskim gronie w Pałacu Prezydenckim. Dopiero później - jak czytamy - na szybko, odbyło się spotkanie w siedzibie BBN, w którym uczestniczył wicepremier Kosiniak-Kamysz.

"Wydarzenia": Śledzie wpłynęły do Zalewu Wiślanego. Przed rybakami żniwa Polsat News