Szef MON o "liberum veto" prezydenta. "Zaprzeczył strategii bezpieczeństwa"

W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował weto prezydenta Karola Nawrockiego wobec nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy.

Minister obrony narodowej uznał, że decyzja prezydenta zaprzecza strategii bezpieczeństwa państwa polskiego i wpisuje się w rosyjską narrację.

Prezydent argumentuje swoje weto koniecznością ograniczenia świadczeń socjalnych 800 plus jedynie do Ukraińców pracujących w Polsce, proponując jednocześnie własny projekt.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Nie milkną echa poniedziałkowego weta prezydenta Karola Nawrockiego. Dotyczy ono noweli ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. O decyzję głowy państwa pytany był podczas konferencji prasowej szef MON.

Weto prezydenta. Kosiniak-Kamysz: Zaprzeczył strategii bezpieczeństwa Polski

- To nie jest inicjatywa prezydenta, a tak naprawdę stosowanie czegoś, co miało miejsce w polskiej historii, które wyniszczyło Polskę. Można porównać działania prezydenta do liberum veto - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zdaniem ministra obrony narodowej, "negowanie wsparcia dla walczącej Ukrainy jest wbrew interesowi bezpieczeństwa państwa polskiego.

- Pomoc walczącej Ukrainie jest również budowaniem bezpiecznej Polski. Myślałem, że nasi poprzednicy akurat w tym są zgodni, również z nami, bo udzielali tej pomocy, jak rządzili - mówił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz dodał, iż myślał, że dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego "sprawa wolnej, demokratycznej Ukrainy, która stanowi bufor bezpieczeństwa dla Polski, jest wpisana w strategię bezpieczeństwa państwa polskiego".

- Wydaje się, że zmienili strategię i emanacją tego jest decyzja prezydenta, który po prostu zaprzeczył tak naprawdę strategii bezpieczeństwa państwa polskiego - podkreślił minister obrony. Jak dodał, "wie o tym cała Europa, NATO".

Szef MON krytycznie o prezydenckim wecie. "Można było szukać innych rozwiązań"

- Jest to źle postawiona sprawa. Można było szukać innych rozwiązań - ocenił Władysław Kosiniak-Kamysz. Jednocześnie nadmienił, że współpracownicy Karola Nawrockiego "przedstawiają to, jako tylko ten element", dotyczący świadczenia 800 plus.

Szef MON ocenił, że "jest to wpisywanie się w rosyjską narrację". - To jest niebezpieczne, bo każdy dzień zużycia Rosji na ukraińskim froncie, to dzień więcej dla Polski i NATO, żeby być bezpieczniejszym - podkreślił.

Prezydent Karol Nawrocki argumentował swoją decyzję tym, że 800 plus powinni dostawać tylko Ukraińcy pracujący w Polsce. Ponadto przygotował też własny projekt zakładający m.in dostęp do świadczeń i ochrony zdrowia tylko dla pracujących i opłacających składki w Polsce.

Ukraina ostrzega w sprawie zakazu symboli banderowskich w Polsce. Fogiel w ''Graffiti'': Potrząsanie szabelką Polsat News Polsat News