- Federacja Rosyjska eskaluje konflikt pomiędzy nie tylko już Ukrainą, ale przez wspinanie się do góry po szczeblach drabiny eskalacyjnej, eskaluje konflikt z państwami NATO - wskazał Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak tłumaczył, zagrożenie ze strony Rosji to przede wszystkim możliwość przeprowadzania prowokacji "o tak zwanym charakterze hybrydowym", czyli na przykład aktów sabotażu.

- Może dochodzić do prowokacji związanych z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej, dlatego rozwinięte zostały kolejne jednostki, kolejne stanowiska obrony przeciwlotniczej na przejściach granicznych, jak również baterie Patriot już kilka tygodni temu zostały rozmieszczone w województwie lubelskim, w województwie mazowieckim - poinformował minister obrony narodowej.

Szef MON: Rosja wspina się po szczeblach drabiny eskalacyjnej

Kosiniak-Kamysz wymieniał szereg operacji, jakie władze przedsięwzięły do tej pory w związku z zagrożeniem ze strony Rosji. - Podjęliśmy kierunkowe decyzje dotyczące działań wzmacniających obecność i wojska, i wspierających straż graniczną - mówił szef MON.

Takim wsparciem są między innymi "pułki saperów, które zbudowały HESCO bastiony na przejściach granicznych w ciągu kilkunastu godzin". Jak wskazał wicepremier, rozwinięto także dodatkowe elementy obrony powietrznej, obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej i przeciwdronowej. Podkreślił, że "to szczególnie ważne w tym obszarze".

Minister poinformował, że proces wzmacniania obrony przeciwlotniczej rozpoczął się na początku września ze względu na "informacje, które dochodziły do nas od kilku tygodni".

- Te informacje są związane z działaniami Federacji Rosyjskiej na przejściach granicznych pomiędzy Ukrainą a Mołdawią, Ukrainą a Rumunią - mówił wicepremier. Przypomniał następnie, że od 13 września do incydentów dochodzi przy granicy polsko-ukraińskiej.

Tego dnia celem ataku była lokomotywa pociągu relacji Kijów-Warszawa. W pojazd uderzono około dwóch kilometrów od polskiej granicy. Ponadto ze względu na atak drona doszło do pożaru na stacji benzynowej około ośmiuset metrów od przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin.

Nawiązując do tych zdarzeń minister ocenił, że "mamy do czynienia z próbą destabilizacji odprawy granicznej i próbą niszczenia przejść granicznych pomiędzy Polską a Ukrainą". - Formacje nasze, formacje zarówno wojskowa, jak i straż graniczna są już dobrze zorganizowane w zabezpieczeniu szczelności granicy państwowej, szczególnie na odcinku z Białorusią, ale również z Niemcami czy Litwą, gdzie współdziałają żołnierze wraz ze strażnikami granicznymi - wskazał Kosiniak-Kamysz.

Kosiniak-Kamysz o zagrożeniu ze strony Rosji. "Mówią o tym wszyscy szefowie rządów"

Ministrowi obrony narodowej podczas konferencji przy przejściu granicznym Dorohusk-Jagodzin towarzyszyli także generałowie: Marek Sokołowski - Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych, Krzysztof Stańczyk - dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej i Robert Bagan - Komendant Główny Straży Granicznej.

Nawiązując do przejawów eskalacji ze strony Rosji wobec państw NATO Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że mówią o tym nie tylko doniesienia służb, ale "de facto wszyscy szefowie rządów i państw Sojuszu Północnoatlantyckiego".

- O tym też była rozmowa pomiędzy szefami sztabów, która miała miejsce w Kopenhadze. Pełen raport dzisiaj przedstawiał na Komitecie Bezpieczeństwa pan generał Kukuła - poinformował szef MON.

Wicepremier wskazał, że nad bezpieczeństwem czuwają również kraje sojusznicze. - Zarówno Czesi są obecni na wschodniej flance NATO, na terytorium Polski ze swoimi śmigłowcami. W najbliższych dniach Słowacja dostarczy systemy radarowe, które niedawno zakupiła - wymieniał.

- Rozmawiamy również o misjach sojuszniczych ze strony państw NATO w celu wzmocnienia operacji Eastern Sentry ustanowionej po nocy dronów z 9 na 10 września 2025 roku. Ta operacja wymaga wzmocnień - zapowiedział Kosiniak-Kamysz.

Marcin Kierwiński o wzmocnieniu przejść granicznych: Tryb podwyższonej gotowości

Po wystąpieniu ministra obrony narodowej głos zabrał szef MSWiA Marcin Kierwiński. - Na polecenie pana premiera Tuska, na polecenie pana premiera Kośniaka-Kamysza, wzmocnione zostały polskie przejścia graniczne na odcinku lubelsko-podkarpackim. To łącznie sześć przejść, które postawione zostały w taki tryb podwyższonej gotowości - poinformował minister.

Kierwiński wskazał przy tym, że wspomniane działanie jest przykładem "bardzo dobrej, synergicznej współpracy pomiędzy naszymi służbami". - Przystosowanie tych przejść, przygotowanie wojska to było praktycznie 24 godziny od momentu decyzji, kiedy wojsko się tutaj pojawiło i swoje posterunki, zgodnie z rekomendacjami, prośbami Straży Granicznej posadowiło - relacjonował szef resortu spraw wewnętrznych.

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