W skrócie W Sejmie odbyła się konferencja prasowa z udziałem posłów Konfederacji Korony Polskiej oraz polityków niemieckiej partii AfD, w tym Steffena Kotre, dotycząca polsko-niemieckiej współpracy energetycznej.

Władysław Kosiniak-Kamysz skrytykował obecność Steffena Kotre w Sejmie, wskazując na jego prorosyjskie postawy i udział w wydarzeniach związanych z Kremlem.

Steffen Kotre wielokrotnie publicznie powielał tezy kremlowskiej propagandy, uczestniczył w programie Władimira Sołowjowa oraz brał udział w konferencji BRICS w Soczi.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę w Sejmie posłowie Konfederacji Korony Polskiej zorganizowali konferencję prasową z udziałem deputowanych do Bundestagu z partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Parlamentarzyści wygłosili oświadczenia o polsko-niemieckiej współpracy energetycznej.

- Jest konieczne, aby Polska i Niemcy rozpoczęły współpracę, ponieważ obserwujemy zniszczenie podstaw w zakresie współpracy energetycznej i zapewnienia naszego dobrobytu - powiedział w Sejmie Steffen Kotre.

- W Niemczech jest to przede wszystkim kwestia transformacji energetycznej i autodestrukcyjna polityka sankcji i kar ukierunkowana przede wszystkim na to, by korzystać z ropy i gazy ze Stanów Zjednoczonych i Bliskiego Wschodu - stwierdził polityk AfD.

Po konferencji członkowie AfD i KKP wzięli udział w pracach Parlamentarnego Zespołu ds. Wolności Badań, Publikacji i Debaty Publicznej w zakresie "polsko-niemieckiej współpracy energetycznej w obliczu kryzysu".

Prorosyjski deputowany z Niemiec w polskim Sejmie

Członków Konfederacji Korony Polskiej oraz Grzegorza Brauna skrytykował wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szefowi MON nie spodobała się zwłaszcza obecność w Sejmie Steffena Kotre.

"Czy kogoś to jeszcze dziwi? Braun i jego ekipa z Konfederacji zaprosił do Sejmu RP prorosyjskiego polityka AfD - sojusznika Kremla, który jeździ na imprezy Putina" - przekazał w sieci Kosiniak-Kamysz.

"Oni już się nawet nie kryją. Braun właśnie pokazał, po której jest stronie. I nie jest to strona Polski. Wybór jest prosty - albo suwerenna, bezpieczna Polska w rodzinie Zachodu, albo kolejne rosyjskie trojańskie konie w Sejmie" - stwierdził szef MON.

Steffen Kotre - gość Sołowjowa i szczytu BRICS w Soczi

Kotre połączył się zdalnie ze studiem programu kremlowskiego propagandysty Władimira Sołowjowa w lutym 2023 r. W odpowiedzi na porównania gospodarza współczesnych Niemiec do Trzeciej Rzeszy przez Sołowjowa deputowany AfD stwierdził, że większość Niemców sprzeciwia się wspieraniu Ukrainy - relacjonował "Frankfurter Rundschau". W listopadzie 2025 r. Kotre wziął w Soczi udział w konferencji BRICS.

Wcześniej Kotre w wystąpieniach w Bundestagu obarczał Zachód odpowiedzialnością za wybuch wojny w Ukrainie, powielał także kremlowską propagandę o laboratoriach broni biologicznej w Ukrainie. Niemieckie media kilkukrotnie publikowały materiały świadczące, że w młodości Steffen Kotre miał związki z ruchami neonazistowskimi.

Nowy wzór aktu małżeństwa. Minister w "Graffiti" ujawnia szczegóły Polsat News Polsat News