W skrócie Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz ostro skrytykował współpracowników prezydenta Nawrockiego, zarzucając im kłamstwo i dezinformację w sprawie przekazywania Ukrainie myśliwców MiG-29.

Bezpośrednia współpraca Kosiniaka-Kamysza z prezydentem przebiega bez zarzutów, jednak szef MON zwraca uwagę na problemy komunikacyjne i działania otoczenia prezydenta.

Sprawa przekazania MiG-ów Ukrainie wywołała spór i wymianę oskarżeń między Biurem Bezpieczeństwa Narodowego a rządem o poziom informowania prezydenta.

Zapytany w środę w radiu Tok FM o współpracę z prezydentem, Kosiniak-Kamysz powiedział, że kontakt jest. Poinformował, że we wtorek rozmawiał z prezydentem krótko telefonicznie na temat przygotowań do piątkowej wizyty w Polsce prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i że mają jeszcze o tym rozmawiać.

- Z samym panem prezydentem nie mam problemu, jest problem czasem z jego współpracownikami, jak kłamią, mówią nieprawdę (...), jak wprowadzają w błąd opinię publiczną, a nie daj Boże, nie informują jeszcze czasem pana prezydenta (...), robią głupie rzeczy - powiedział szef MON.

Dopytywany, czy chodzi o kwestię niepoinformowania prezydenta o planowanym przekazaniu MiG-ów Ukrainie, odpowiedział "nie tylko" i dodał, że w takiej sytuacji nie będzie o nich "mówił z sympatią".

Kosiniak-Kamysz: Współpracownicy prezydenta przekroczyli granice

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że nigdy nie miał złych relacji z prezydentem Nawrockim, ale nie może się zgadzać, gdy szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz "mówi nieprawdę".

- Bezpieczeństwo wyjmuję z ram sporu politycznego, będę się starał ze wszystkich sił i całej swojej mocy, żeby uzgadniać kwestie, które są kluczowe, nie będzie przekraczanie jednej granicy - chamstwa i kłamstwa. Jak ktoś ją przekracza, to będę reagował - powiedział szef MON.

Dopytywany, czy uważa, że współpracownicy prezydenta przekraczają tę granicę, odpowiedział, że tak. - Przekroczyli i jedną i drugą - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Jak mówił, wprowadzili oni opinię publiczną w błąd i nie powiedzieli prawdy ws. upadku rakiety na dom w Wyrykach, gdy "byli informowani od pierwszego dnia o możliwych zdarzeniach" oraz ws. przekazania MiG-ów 29.

A chamstwo i złe działanie - dodał Kosiniak-Kamysz - to niedawne niewpuszczenie polskiego attaché w Stanach Zjednoczonych na spotkanie w Pentagonie, które ten przygotował i "zatrzaśnięcie przed nim drzwi". - Wszystkie te sprawy wyjaśniłem i mam nadzieję, że się więcej nie powtórzą - powiedział szef MON.

Polskie MIG-i dla Ukrainy. Przydacz oskarża MON o brak informacji

Sztab Generalny WP poinformował 9 grudnia, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MIG-29 z polskich zasobów w zamian za technologie dronowe.

Dzień później Przydacz twierdził, że prezydent nie był na bieżąco informowany w tej sprawie. Sam Nawrocki i BBN uważają, że nie otrzymali w tej sprawie informacji z kancelarii premiera, czemu zaprzeczali przedstawiciele rządu, w tym MON.

Jak relacjonował wówczas szef MON, sprawa MiG-ów za prezydentury Nawrockiego omawiana była na Komitecie Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego dwukrotnie: 16 września i 4 listopada, co - jak zaznaczył - znajduje odzwierciedlenie w protokołach z tych posiedzeń, a on sam nie miał później "żadnych zapytań ze strony Kancelarii Prezydenta, samego pana prezydenta w tej sprawie, żeby rozwijać tę informację".

MiG-i dla Ukrainy. BBN i rząd przerzucają się oskarżeniami

Następnie BBN opublikowało wpis na portalu X, że "wbrew stwierdzeniom przedstawicieli rządu prezydent Karol Nawrocki ani BBN nie byli 'szczegółowo informowani' (określenie użyte przez min. Cezarego Tomczyka) o przekazaniu MiG-ów 29 stronie ukraińskiej".

- Decyzja o wydzieleniu z zasobów Sił Zbrojnych RP części sprzętu bojowego - myśliwców MiG-29 - i przekazaniu ich Siłom Zbrojnym Ukrainy powinna być poprzedzona odrębną konsultacją, a przede wszystkim informacją przekazaną bezpośrednio Zwierzchnikowi Sił Zbrojnych" - ocenia BBN.

Jak dodano, dyskusje Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego Rady Ministrów, pozbawione konkretów w zakresie skali donacji, warunków i daty przekazania maszyn oraz liczby samolotów, a tym bardziej posty w mediach społecznościowych zapowiadające decyzję w tej sprawie umieszczane kilkadziesiąt godzin temu nie są formą rzetelnego informowania prezydenta.

