Szef kancelarii premiera o doniesieniach mediów w sprawie TK. "Wydałem zgodę"

Szef KPRM w rozmowie z TVN24 poinformował, że został wcześniej poinformowany, iż sędziowie wybrani przez Sejm planują wejść na teren trybunału.

Z prośbą o umożliwienie przejścia do TK przez teren Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zwróciły się do Grabca policja i SOP. Powodem takiego ruchu miały być obawy o bezpieczeństwo wybranych przez parlament sędziów.

- Tak, tak, jak wiele podmiotów czy osób, które do kancelarii premiera się wybierają - przekazał Grabiec. Dopytywany, czy wydał zgodę, powiedział: - Tak, zwróciły się o to policja, SOP - mówił przedstawiciel premiera.

Spór o Trybunał Konstytucyjny. Grabiec o sędziach wybranych przez Sejm: Bohaterowie

- Zostałem poinformowany o tym, że sędziowie podejmują takie czynności (...). Policja zwróciła się o to, by zabezpieczyć ze względów bezpieczeństwa - mówił. Jak dodał, taka prośba wpłynęła do niego w piątek.

Dziennikarz dopytywał Grabca o moment, kiedy w piątek wybrani przez Sejm sędziowie postanowili wejść do TK. Szef kancelarii premiera stwierdził, że to oni wybrali moment.

- Jestem pełen podziwu i dla tego, co robią sędziowie TK, to naprawdę są bohaterowie naszych czasów - ocenił.

- Jeśli od czasu do czasu używamy tak wielkich słów, jak patrioci, bohaterowie, to właśnie dotyczy tych sędziów, którzy narażając osobiste bezpieczeństwo, swoją przyszłość, swoją karierę zawodową, a są to osoby z ogromnym autorytetem, postanowiły przywrócić praworządność w Polsce. To jest naprawdę niesamowite i należy im się dowód uznania - mówił Grabiec.

- Gdzie dwóch prawników, tam trzy opinie. Oczywiście słyszę różne krytyczne opinie, ale nie słyszałem żadnego niezależnego odpisu prawnika, który powiedziałby "sędziowie złamali prawo". Postępują dzisiaj w myśl tych przepisów, które dzisiaj mamy. Przy łamaniu konstytucji ze strony prezydenta, przy bardzo dużej presji wytwarzanej przez polityków PiS, Konfederacji przed TK, im grozi bezpośrednio naruszenie nietykalności cielesnej, to są osoby, które obawiają się, że tam w każdej chwili może wtargnąć tłum, próbować ich wyszarpać i wynieść z tego trybunału, więc myślę, że jak na te warunki, ich postawa jest naprawdę heroiczna - mówił Grabiec, komentując pytanie o wątpliwości dotyczące legalności podjętych działań.

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