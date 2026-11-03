W skrócie Zbigniew Bogucki, szef KPRP, stwierdził w Radiu Zet, że Trybunał Konstytucyjny należy rozwiązać, a sędziów wybrać na nowo, by uzdrowić funkcjonowanie tej instytucji.

Bogucki podkreślił, że do zmiany kadencyjności sędziów potrzebna jest większość konstytucyjna w parlamencie, co wymagałoby szerokiego konsensusu różnych środowisk politycznych.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska zwołała na wtorek Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK w celu przyjęcia planu budżetu, uznając się za osobę kierującą pracami Trybunału.

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Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki został zapytany we wtorek w Radiu Zet, w formule odpowiedzi tak lub nie, czy Trybunał Konstytucyjny trzeba rozwiązać i wybrać nowych sędziów. - Ostatecznie tak - odparł szef Kancelarii Prezydenta.

Pytany później, czy prezydent Karol Nawrocki byłby w stanie pójść na kompromis w sprawie TK zaznaczył, że tego dotyczyły sobotnie rozmowy z przedstawicielami klubów i kół poselskich. Według Boguckiego, trzeba wrócić do pytania, czy ostatecznie trzeba Trybunał "uzdrowić poprzez restart".

Jak stwierdził, projekt ustawy ws. TK, w którym wskazano by, że sędziów Trybunału wybiera Sejm większością kwalifikowaną, a sędziami nie mogą być politycy, byłby pierwszym krokiem do uzdrowienia tej instytucji.

Trybunał Konstytucyjny. Bogucki chce resetu, jest propozycja

- Generalnie powinniśmy kontynuować kadencję legalnie wybranych sędziów. Ale myślę, że dojrzeliśmy do takiego momentu, gdzie w ramach odpowiedzialności za państwo - tylko chyba nie z Donaldem Tuskiem, bo on nie ma ochoty na taką rozmowę - tylko ze środowiskami odpowiedzialnymi, podjąć taki dyskurs polityczny - ocenił szef KPRP.

Jak dodał, w konsekwencji przełożyć to na decyzję parlamentu, żeby można było ponownie mówić o Trybunale Konstytucyjnym, który ma autorytet, który wykonuje swoje konstytucyjne oczywiste obowiązki.

Bogucki zaznaczył, że do zmiany kadencyjności sędziów TK potrzebna byłaby większość konstytucyjna w parlamencie. Ale - jak dodał - pomimo tego, że "na to dzisiaj nie ma szans", tak "każdą podróż zaczynamy od pierwszego kroku".

Bogucki podkreślił, że gdyby powstał projekt ustaw, zgodnie z którym sędziów TK wybierano by poprzez większość kwalifikowaną, do której potrzebny jest "szerszy konsensus polityczny, różnych środowisk, często ze sobą spierających się", propozycja taka mogłaby być pierwszym krokiem do uzdrowienia tej instytucji.

I, jak dodał, pokazaniem rządzącym, że "inni myślą inaczej, że powinniśmy zrobić coś więcej po to, żeby uzdrowić funkcjonowanie tego organu".

Spór o TK. Propozycja z Pałacu Prezydenckiego

Według szefa KPRP w takim projekcie należałoby wskazać, że "sędzia nie może być politykiem, że musi być jakaś karencja, że faktycznie duża większość reprezentantów narodu, parlamentu wybiera tych sędziów".

Na pytanie, czy liczy w tej kwestii na lidera PSL, szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza i szefa klubu Polska 2050 Szymona Hołownię Bogucki przekazał, że "były rozmowy na ten temat także z tymi przedstawicielami dzisiaj obozu rządzącego".

Bogucki ocenił także, że we wtorek nie może zebrać się Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, ponieważ zwołać je może prezes TK, czyli Bogdan Święczkowski. - Nie może zwołać legalnego zgromadzenia ktoś, kto nie jest sędzią i nie jest prezesem Trybunału - podkreślił.

Dopytywany, czy w takim razie prezydent Nawrocki nie będzie uznawał decyzji podjętych przez Zgromadzenie Ogólne, Bogucki odparł: "oczywiście, że tak, bo nie zwołał tego prezes TK".

Anna Korwin-Piotrowska zwołała Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK

Na wtorek na godz. 15.30 zwołane zostało przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zgodnie z uzasadnieniem zarządzenia Zgromadzenie zwołano w celu przyjęcia planu budżetu TK na 2027 r.

W piątek wieczorem przedstawiciele sędziów wybranych przez Sejm obecnej kadencji do TK poinformowali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarsza stażem została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym.

Sędzia wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Korwin-Piotrowska poinformowała, że wraz z sześciorgiem innych osób wybranych w tej kadencji na sędziów TK przebywają w siedzibie Trybunału.

Przed siedzibą TK nasilił się protest, a prezydent Karol Nawrocki przerwał podróż do Senegalu i wrócił do Warszawy. Spotkał się m.in. z I prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim, a następnie przyjechał do siedziby TK.



