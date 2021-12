Szef gabinetu politycznego w Ministerstwie Sportu, w którym szefem jest Kamil Bortniczuk (Partia Republikańska), a wiceministrem Łukasz Mejza, ma zatarty wyrok. Chodzi o rozpowszechnianie twardej pornografii.

Radio Zet ustaliło, że Michał Sroka, jako sympatyk Młodzieży Wszechpolskiej, w 2007 roku przed Marszem Tolerancji w Krakowie wraz z kolegami rozwieszał plakaty wymierzone przeciwko uczestnikom manifestacji.



Wyrok za pornografię

Polityk wyjaśniał, że na plakatach była roznegliżowana kobieta z owczarkiem niemieckim i napis "Ja i mój Puszek też chcielibyśmy wziąć udział w Paradzie Równości". Na drugim plakacie wizerunkowi trzech mężczyzn towarzyszył podpis "mówiący mniej więcej o tym, że dziewczyny są dla tych, którzy nie potrafią dobrze szukać w Internecie" - tłumaczył Sroka w 2014 roku w portalu wiara.pl.



Sąd skazał Srokę na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. - Był to błąd młodości, za który poniosłem dotkliwą karę - powiedział Radiu Zet Michał Sroka. - Moja dzisiejsza działalność nie ma żadnego związku z tamtą sprawą sprzed 14 lat - dodał.



Z Młodzieży Wszechpolskiej miał odejść w 2009 r., następnie działał z Jarosławem Gowinem m.in. jako szef jego gabinetu politycznego. W 2014 roku miał zamiar startować w wyborach do Rady Miasta Krakowa, ale ostatecznie zrezygnował.

Bortniczuk: "Nie widzę związku"

"Michał Sroka w nieodległej przeszłości był już szefem gabinetu politycznego wicepremiera Jarosława Gowina w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wiceprezesem ważnej rządowej instytucji. Nie widzę związku zatartego skazania z pracą p. Sroki w Ministerstwie Sportu i Turystyki" - napisał na Twitterze Kamil Bortniczuk.







"Instytucja zatarcia skazania jest właśnie po to, aby jednostkowe błędy nie wpływały na całe życie skazanego. Znajduje to szczególne uzasadnienie w przypadku tak kontrowersyjnych wyroków, jak ten, o którym mowa" - napisał na Twitterze minister sportu, odnosząc się do informacji Radia Zet.