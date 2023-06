Szef detektywów pomagających rodzinie zamordowanej Anastazji: Specjalny zespół wraca na Kos

Oprac.: Grzegorz Lepak Polska

- Oddelegujemy zespół posiadający doświadczenie w misjach na terenie Iraku i Afganistanu - przekazała detektyw Ewelina Tomaszek. Detektywi wrócą do Grecji w najbliższych dniach. W składzie będą sami mężczyźni, a to ze względu na zaplanowane czynności i prace w środowisku imigrantów oraz innych grup społecznych. Głównym podejrzanym w sprawie zabójstwa pochodzącej z Wrocławia Polki jest 32-letni mężczyzna z Bangladeszu, który konsekwentnie nie przyznaje się do winy.

Zdjęcie 27-letnia Anastazja zginęła na wyspie Kos / AFP