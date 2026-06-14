W skrócie Funkcjonariuszka CBA została zwolniona ze służby po usłyszeniu zarzutów związanych ze śledztwem dotyczącym systemu Pegasus.

Szef CBA podkreślił, że nikt nie jest ponad prawem i zapowiedział stanowczą reakcję na wszelkie naruszenia przepisów lub procedur.

Prokuratura poinformowała o zarzutach dla jednej czynnej oraz dwóch byłych funkcjonariuszy CBA w sprawie przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy.

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Oświadczenie Tomasza Strzelczyka pojawiło się na profilu CBA na platformie X dwa dni po ogłoszeniu przez prokuraturę ogłoszenia zarzutów jednej czynnej i dwóm byłym funkcjonariuszom Biura. Sprawa dotyczy śledztwa w związku z systemem Pegasus.

"Moim priorytetem jest, aby Centralne Biuro Antykorupcyjne działało w oparciu o bezwzględne poszanowanie obowiązującego prawa. Kieruję się zasadą, że nikt nie stoi ponad prawem, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy pełnionej funkcji" - zaznaczył na wstępie szef CBA.

Afera wokół Pegasusa. Szef CBA o funkcjonariuszce z zarzutami

"W trosce o dobro prowadzonych postępowań CBA współpracuje z prokuraturą. Dotyczy to również śledztwa prowadzonego w sprawie pozyskania i wykorzystania tzw. 'systemu Pegasus', w ramach którego prokuratura po dwóch latach przedstawiła zarzuty popełnienia przestępstwa między innymi czynnej funkcjonariuszce, czego konsekwencją było jej natychmiastowe zwolnienie ze służby" - czytamy w oświadczeniu.

Strzelczyk zapewnił, że wszelkie działania naruszające przepisy prawa lub procedury wewnętrzne będą spotykały się z natychmiastową i stanowczą reakcją. "Jednocześnie biorę pełną odpowiedzialność za politykę kadrową prowadzoną obecnie w Biurze" - skwitował.

Śledztwo w sprawie Pegasusa. Komunikat prokuratury w sprawie funkcjonariuszy CBA

Rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak poinformował w piątek o kolejnych zarzutach w ramach śledztwa prowadzonego od kwietnia 2024 roku.

Zarzuty przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy oraz wyłudzenia poświadczenia nieprawdy usłyszeli były Dyrektor Delegatury CBA w Warszawie Jarosław W., była Naczelnik Wydziału I Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie Katarzyna S. oraz ekspertka Wydziału I Operacyjno-Śledczego Delegatury CBA w Warszawie Angela P.

Funkcjonariusze mieli działać wspólnie i w porozumieniu przy popełnianiu dwóch przestępstw. Jak przekazał prok. Nowak, zarzuty wobec dwóch byłych funkcjonariuszy CBA są uzupełnieniem tych, które przedstawiono im w czerwcu 2025 roku.





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