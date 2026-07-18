W skrócie Szef BBN wyraził stanowisko, że Polska nie godzi się na ukraińską politykę historyczną, kwestionującą liczbę zamordowanych Polaków i relatywizującą zbrodnię wołyńską.

Szef BBN ocenił nadanie ukraińskiej jednostce imienia związanych z UPA za "strategiczny błąd" i podkreślił brak akceptacji dla gloryfikowania zbrodniarzy.

Decyzja prezydenta Ukrainy o udostępnieniu archiwów, dotyczących zbrodni wołyńskiej i umożliwieniu prac ekshumacyjnych, została przedstawiona jako krok w kierunku konfrontacji z prawdą historyczną.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

W wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego był pytany m.in. o ostatnią deklarację Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent Ukrainy poinformował w piątek, że Ukraina otworzy archiwa państwowe, dotyczące zbrodni wołyńskiej. Zełenski zaznaczył, że chodzi o zbiory Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego.

"Priorytety są jasne: wszyscy w Europie potrzebujemy dobrosąsiedzkich, równych i wzajemnie korzystnych relacji opartych na szacunku" - wskazał Zełenski.

Ukraina a Polska. Szef BBN: Polskie stanowisko jest twarde

- Dyskusję i eskalację w polsko-ukraińskich stosunkach sprowokowała decyzja prezydenta Ukrainy o nadaniu imienia "bohaterów UPA" jednej z ukraińskich jednostek - Centrum Operacji Specjalnych "Północ", choć wiadomo było, jakie reakcje wywoła ona w Polsce. Ukraińcy doskonale wiedzą, że zbrodnia wołyńska to głęboka, niezabliźniona rana w naszych relacjach - powiedział Bartosz Grodecki.

Jak wskazał, polskie stanowisko jest w tej kwestii "twarde i bezkompromisowe". - Nie akceptujemy ukraińskiej narracji i polityki historycznej kwestionującej liczbę zamordowanych Polaków, relatywizującej to morderstwo i gloryfikującej zbrodniarzy. Nie ma tu miejsca na negocjacje - podkreślił szef BBN.

Polityk wskazał jednocześnie, że ruch Kijowa o stworzeniu panteonu bohaterów narodowych z postaci związanych z UPA uznaje za "strategiczny błąd".

Szczyt NATO w Ankarze. O czym Zełenski mówił z Nawrockim?

Pytany o rozmowę prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim na marginesie szczytu w Ankarze szef BBN odpowiedział, że dotyczyła ona głównie polityki historycznej. W trakcie rozmowy obie strony - jak dodał - przedstawiały swoje racje, a prezydent Zełenski bronił swojej decyzji o nazwaniu jednostki imieniem "Bohaterów UPA" twierdząc, że była to oddolna inicjatywa żołnierzy.

- W Ankarze daleko idących deklaracji nie było, ale stanowisko prezydenta Nawrockiego było jasne i stanowcze, czego dowodem jest wczorajszy komunikat prezydenta Ukrainy - powiedział szef BBN.

- Zmierzenie się z prawdą historyczną to jedyna droga do budowania dalszych relacji. Decyzja prezydenta Ukrainy o otwarciu całego archiwum Służby Bezpieczeństwa Ukrainy i Służby Wywiadu Zagranicznego Ukrainy dotyczącego wydarzeń na Wołyniu oraz dodatkowe zezwolenia na prace poszukiwawcze i ekshumacyjne to krok w tym kierunku - dodał Grodecki.

Deklaracja Zełenskiego. Donald Tusk: Przyjmuję słowa i decyzje

Wcześniej do komunikatu Wołodymyra Zełenskiego odniósł się premierDonald Tusk.

"Z satysfakcją i nadzieją przyjmuję słowa i decyzje Wołodymyra Zełenskiego, dotyczące relacji między naszymi państwami, które muszą być oparte na wzajemnym szacunku i prawdzie" - napisał na X szef polskiego rządu.

Lider Koalicji Obywatelskiej zaznaczył przy tym, że Polska jest gotowa "do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dziś dzielą".





Bocheński w ''Gościu Wydarzeń'' o stowarzyszeniu Morawieckiego: Idea ''dwóch płuc'' jest aktualna, ale powinny być w jednym ciele Polsat News