W skrócie Szef BBN, Sławomir Cenckiewicz, wyraził uznanie dla działań USA w Wenezueli i podkreślił, że Polska stawia na wiarygodnego partnera.

Atak amerykański na Caracas oraz schwytanie prezydenta Maduro określone zostały mianem 'wojny przyszłości' prezentującej nowoczesne możliwości militarne.

Po zatrzymaniu Maduro tymczasową władzę przejęła Delcy Rodriguez, a USA grozi kolejnymi interwencjami w przypadku braku współpracy.

W wywiadzie dla TV Republika szef BBN stwierdził, że atak na stolicę Wenezueli przeprowadzony przez siły amerykańskie ma "bardzo duże znaczenie polityczne".

Jak dodał, zbrojna interwencja USA "pokazała zgodność między wolą, deklaracjami politycznymi a czynami, które administracja Trumpa zrealizowała".

Szef BBN ocenia działania USA w Wenezueli. "Wojna przyszłości"

Zdaniem Sławomira Cenckiewicza, schwytanie prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żony Cilii Flores wpisuje się w dotychczasową politykę Stanów Zjednoczonych i pokazuje skuteczność działań urzędującego prezydenta.

- Działania USA w Wenezueli pokazały zgodność deklaracji politycznych i czynów administracji prezydenta Donalda Trumpa - stwierdził szef BBN. - Ośrodek prezydenta Karola Nawrockiego i obóz prawicowy skupiony wokół PiS stawiając na USA, postawiły na dobrego i wiarygodnego partnera - ocenił.

W dalszej części rozmowy Cenckiewicz zwrócił również uwagę na nadzwyczajną skuteczność amerykańskich wojsk. Operację, w ramach której zaatakowano Caracas i schwytano Nicolasa Maduro określił mianem "wojny przyszłości".

- Amerykanie zaprezentowali wojnę przyszłości. To znaczy pokazali wielodomenowe zaangażowanie i przewagę oczywiście nad całym światem, który próbuje jakoś wyrównać siły, jeśli chodzi o te kwestie militarne - powiedział szef BBN. Zaznaczył przy tym, że siły amerykańskie nie poniosły w tej akcji strat.

Zatrzymany prezydent Wenezueli i jego żona w poniedziałek wezmą udział w pierwszej rozprawie sądowej na Manhattanie, podczas której oficjalnie zostaną im postawione zarzuty. Za przemyt kokainy do USA, wydawanie fałszywych paszportów i przyjmowanie korzyści majątkowych Nicolasowi Maduro grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Po sobotnim pojmaniu głowy państwa, władzę w kraju przejęła dotychczasowa wiceprezydentka Delcy Rodriguez, która zaprosiła rząd USA do współpracy. Donald Trump zapowiedział, że jeśli tymczasowa prezydentka nie zdecyduje się na postawione warunki, USA rozważą kolejny atak na Wenezuelę.

