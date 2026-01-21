Szczyt liderów w Davos. Trump spotkał się z Nawrockim
Karol Nawrocki spotkał się w Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował reporter Polsat News Grzegorz Urbanek. Po rozmowie na profilu prezydenta Polski na platformie X pojawiły się podziękowania dla amerykańskiego przywódcy oraz ich wspólne zdjęcie.
Z ustaleń reportera Polsat News Grzegorza Urbanka wynika, że było to spotkanie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, ministrów z jego kancelarii oraz Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników, w tym Marco Rubio.
Rozmowę potwierdził także sam Karol Nawrocki za pośrednictwem wpisu opublikowanego na platformie X. "Dziękuję panie prezydencie Donald Trump za udane spotkanie!" - napisał prezydent Polski.
Davos. Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem
Do rozmowy doszło na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w którym udział wzięli obaj przywódcy. Jak poinformowała agencja Reutera, Trump spotkał się tam także z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem.
Na środę zaplanowano także rozmowę prezydenta USA z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.
W dalszej kolejności Donald Trump spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Na czwartek zapowiedziano natomiast jego rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.
Dodajmy, że spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.
Donald Trump mówił w Davos o sukcesach amerykańskiej gospodarki i kwestii Grenlandii
Wcześniej Donald Trump wygłosił w Davos przemówienie, w trakcie którego skupił się między innymi na sukcesach amerykańskiej gospodarki.
- Stany Zjednoczone są teraz w stanie największego odbicia gospodarczego w historii. W czasach Bidena, USA cierpiała na skutek stagflacji, czyli niskiego rozwoju i wysokiej inflacji - mówił w Davos Trump.
Amerykański prezydent stwierdził podczas przemowy, że "cud gospodarczy" USA może przyczynić się do poprawy poziomu życia w Europie, która jego zdaniem "nie zmierza w dobrym kierunku".
- Kocham Europę. Chcę, żeby Europa dobrze sobie radziła, ale nie zmierza w dobrym kierunku - stwierdził.
W trakcie przemówienia Donald Trump nie wycofał się ze swoich zapowiedzi dotyczących Grenlandii. - Fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii - mówił.
Karol Nawrocki w Davos: Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o Ukrainie
Sprawa Grenlandii była również elementem panelu, w którym udział wziął Karol Nawrocki. - Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o wojnie Rosji przeciw Ukrainie - mówił polski prezydent.
- Myślę, że powinniśmy ten problem rozwiązywać w sposób dyplomatyczny. Oczywiście doceniam głosy Danii w sposób naturalny, to jest nasz partner. Dania jest naszym partnerem, ale również patrzy na Grenlandię jako na punk strategiczny i temat geopolityczny pomiędzy światem demokracji, światem wolnym, niepodległością, a Rosją - tłumaczył prezydent.
Karol Nawrocki stwierdził ponadto, że nie obawia się, że sytuacja związana z wyspą zmieni postrzeganie Ukrainy, jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i "całego wolnego świata".
- Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej - ocenił prezydent.
