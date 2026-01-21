Szczyt liderów w Davos. Trump spotkał się z Nawrockim

Karol Nawrocki spotkał się w Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem - poinformował reporter Polsat News Grzegorz Urbanek. Po rozmowie na profilu prezydenta Polski na platformie X pojawiły się podziękowania dla amerykańskiego przywódcy oraz ich wspólne zdjęcie.

Dwóch mężczyzn w garniturach stoi obok siebie na tle flag Stanów Zjednoczonych i Polski, obaj uśmiechnięci, tworząc oficjalną i przyjazną atmosferę spotkania dyplomatycznego.
Davos. Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem TrumpemMikołaj Bujak / KPRP / Xmateriał zewnętrzny

  • Karol Nawrocki spotkał się w Davos z prezydentem USA Donaldem Trumpem przy udziale współpracowników obu stron.
  • W czasie Światowego Forum Ekonomicznego Trump mówił o stanie amerykańskiej gospodarki i kwestii Grenlandii.
  • Karol Nawrocki podkreślił, że napięcia wokół Grenlandii nie przesłaniają wsparcia dla Ukrainy.
Z ustaleń reportera Polsat News Grzegorza Urbanka wynika, że było to spotkanie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, ministrów z jego kancelarii oraz Donalda Trumpa i jego najbliższych współpracowników, w tym Marco Rubio.

Rozmowę potwierdził także sam Karol Nawrocki za pośrednictwem wpisu opublikowanego na platformie X. "Dziękuję panie prezydencie Donald Trump za udane spotkanie!" - napisał prezydent Polski.

Davos. Karol Nawrocki spotkał się z prezydentem USA Donaldem Trumpem

Do rozmowy doszło na marginesie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, w którym udział wzięli obaj przywódcy. Jak poinformowała agencja Reutera, Trump spotkał się tam także z prezydentem Szwajcarii Guy Parmelinem.

Na środę zaplanowano także rozmowę prezydenta USA z premierem Belgii Bartem De Weverem i prezydentem Egiptu Abdel Fatahem el-Sisim.

W dalszej kolejności Donald Trump spotka się z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem. Na czwartek zapowiedziano natomiast jego rozmowę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

    Dodajmy, że spotkanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa było pierwszym od czasu wizyty prezydenta RP w Białym Domu w październiku ubiegłego roku.

    Donald Trump mówił w Davos o sukcesach amerykańskiej gospodarki i kwestii Grenlandii

    Wcześniej Donald Trump wygłosił w Davos przemówienie, w trakcie którego skupił się między innymi na sukcesach amerykańskiej gospodarki.

    - Stany Zjednoczone są teraz w stanie największego odbicia gospodarczego w historii. W czasach Bidena, USA cierpiała na skutek stagflacji, czyli niskiego rozwoju i wysokiej inflacji - mówił w Davos Trump.

    Amerykański prezydent stwierdził podczas przemowy, że "cud gospodarczy" USA może przyczynić się do poprawy poziomu życia w Europie, która jego zdaniem "nie zmierza w dobrym kierunku".

    - Kocham Europę. Chcę, żeby Europa dobrze sobie radziła, ale nie zmierza w dobrym kierunku - stwierdził.

      W trakcie przemówienia Donald Trump nie wycofał się ze swoich zapowiedzi dotyczących Grenlandii. - Fakt jest taki, że żaden naród ani grupa narodów nie jest w stanie zabezpieczyć Grenlandii - mówił.

      Karol Nawrocki w Davos: Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o Ukrainie

      Sprawa Grenlandii była również elementem panelu, w którym udział wziął Karol Nawrocki. - Napięcia wokół Grenlandii nie oznaczają, że zapomnieliśmy o wojnie Rosji przeciw Ukrainie - mówił polski prezydent.

      - Myślę, że powinniśmy ten problem rozwiązywać w sposób dyplomatyczny. Oczywiście doceniam głosy Danii w sposób naturalny, to jest nasz partner. Dania jest naszym partnerem, ale również patrzy na Grenlandię jako na punk strategiczny i temat geopolityczny pomiędzy światem demokracji, światem wolnym, niepodległością, a Rosją - tłumaczył prezydent.

      Karol Nawrocki stwierdził ponadto, że nie obawia się, że sytuacja związana z wyspą zmieni postrzeganie Ukrainy, jako najważniejszej obecnie kwestii dla Polski, wschodniej flanki NATO i "całego wolnego świata".

      - Wciąż czujemy zagrożenie ze strony Rosji, jesteśmy w środku wojny hybrydowej - ocenił prezydent.

      Źródła: Polsat News, Reuters, PAP, Interia

