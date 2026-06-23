Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk: V4 będzie jedną z największych potęg

W skrócie We wtorek doszło do szczytu Grupy Wyszehradzkiej z udziałów szefów rządów państw członkowskich. To pierwsze spotkanie na szczeblu premierskim od ponad dwóćh lat.

Premier Donald Tusk wskazał na wspólne interesy krajów V4 w zakresie bezpieczeństwa, migracji, energii i rolnictwa i wyraził nadzieję, że spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej odnowi współpracę.

Podczas szczytu omówiono projekty infrastrukturalne oraz możliwość współpracy V4 z innymi krajami w określonych obszarach, bez planów na poszerzenie stałego składu.

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We wtorek doszło do pierwszego spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Węgier, Czech i Słowacji - od ponad dwóch lat. Odżywczym impulsem dla formatu ma być zmiana władzy na Węgrzech, co otwarcie przyznał nowy premier Peter Magyar.

- Viktor Orban wybrał drogę, której Polska nie mogła obrać. Mam tu na myśli relacje z Rosją - powiedział podczas konferencji prasowej premierów V4 Magyar.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk o zaufaniu i lojalności

Premier Tusk powiedział w Godolllo, że państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny wrócić do "sposobu działania sprzed lat" opartego na zaufaniu oraz podziękował premierowi Węgier za "przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie".

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- Grupa Wyszehradzka była najsilniejsza wtedy, gdy potrafiła działać razem. Bezpieczeństwo, migracja, energia czy rolnictwo - tu mamy wspólne interesy i wspólny głos - powiedział Donald Tusk w Pałacu Królewskim w Godollo.

- Wtedy, kiedy będziemy działali razem, będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo V4 będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do sposobu działania sprzed lat, opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu - stwierdził polski premier.

Nowe projekty i wspólne polityki V4. Premierzy rozmawiali o nowych członkach

Podczas szczytu omówione zostały pomysłu inwestycji infrastrukturalnych, jak plany budowy szybkiej kolei łączącej Warszawę, Pragę, Bratysławę i Budapeszt. Ważnym elementem była także energetyka i koszty energii - państwa V4 będą współpracować, by przedstawić jednolite stanowisko podczas posiedzeń Rady Europejskiej.

Poruszona została także sygnalizowana wcześniej przez premiera Węgier perspektywa poszerzenia formatu. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że nie ma planów poszerzania V4 o nowych stałych członków, ale grupa jest otwarta na współpracę z konkretnymi państwami w określonych obszarach.

Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że pod uwagę jest brany m.in. format "V4 plus", w ramach którego do współpracy w zakresie energii i migracji zostanie zaproszona Irlandia.





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