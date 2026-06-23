Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk: V4 będzie jedną z największych potęg

Maciej Olanicki

Oprac.: Maciej Olanicki

Grupa Wyszehradzka będzie należeć do największych potęg, jeśli w formacie wrócą zasady współpracy oparte na zaufaniu i wzajemnej lojalności - stwierdził premier Donald Tusk podczas szczytu V4. Spotkanie ma odświeżyć format po tym, jak jego aktywność zmalała ze względu na różnice w orientacji względem Rosji. - Viktor Orban wybrał drogę, której Polska nie mogła obrać - powiedział we wtorek Peter Magyar.

Andrej Babis, Donald Tusk, Peter Magyar, Robert Fico
Szefowie rządów państw Grupy Wyszehradzkiej odświeżyli format V4 podczas szczytu na WęgrzechKPRMmateriał zewnętrzny

W skrócie

  • We wtorek doszło do szczytu Grupy Wyszehradzkiej z udziałów szefów rządów państw członkowskich. To pierwsze spotkanie na szczeblu premierskim od ponad dwóćh lat.
  • Premier Donald Tusk wskazał na wspólne interesy krajów V4 w zakresie bezpieczeństwa, migracji, energii i rolnictwa i wyraził nadzieję, że spotkanie liderów państw Grupy Wyszehradzkiej odnowi współpracę.
  • Podczas szczytu omówiono projekty infrastrukturalne oraz możliwość współpracy V4 z innymi krajami w określonych obszarach, bez planów na poszerzenie stałego składu.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

We wtorek doszło do pierwszego spotkania premierów państw Grupy Wyszehradzkiej - Polski, Węgier, Czech i Słowacji - od ponad dwóch lat. Odżywczym impulsem dla formatu ma być zmiana władzy na Węgrzech, co otwarcie przyznał nowy premier Peter Magyar.

- Viktor Orban wybrał drogę, której Polska nie mogła obrać. Mam tu na myśli relacje z Rosją - powiedział podczas konferencji prasowej premierów V4 Magyar.

Szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Donald Tusk o zaufaniu i lojalności

Premier Tusk powiedział w Godolllo, że państwa Grupy Wyszehradzkiej powinny wrócić do "sposobu działania sprzed lat" opartego na zaufaniu oraz podziękował premierowi Węgier za "przywrócenie nadziei, że Grupa Wyszehradzka i każde z naszych państw, w tym Węgry, mogą znowu nadawać ton wydarzeniom w Europie".

- Grupa Wyszehradzka była najsilniejsza wtedy, gdy potrafiła działać razem. Bezpieczeństwo, migracja, energia czy rolnictwo - tu mamy wspólne interesy i wspólny głos - powiedział Donald Tusk w Pałacu Królewskim w Godollo.

- Wtedy, kiedy będziemy działali razem, będziemy także w stanie konfrontować nasze pomysły z największymi potęgami. Wiecie dlaczego? Bo V4 będzie też jedną z największych potęg. Wszystko zależy od tego, czy wrócimy do sposobu działania sprzed lat, opartego na zaufaniu, wzajemnej lojalności i wyczuciu - stwierdził polski premier.

Nowe projekty i wspólne polityki V4. Premierzy rozmawiali o nowych członkach

Podczas szczytu omówione zostały pomysłu inwestycji infrastrukturalnych, jak plany budowy szybkiej kolei łączącej Warszawę, Pragę, Bratysławę i Budapeszt. Ważnym elementem była także energetyka i koszty energii - państwa V4 będą współpracować, by przedstawić jednolite stanowisko podczas posiedzeń Rady Europejskiej.

Zobacz również:

Karol Nawrocki spotkał się z Peterem Pellegrinim
Świat

"Nie zgodzimy się". Prezydenci Polski i Słowacji jednym głosem o migracji

Adrianna Rymaszewska

Poruszona została także sygnalizowana wcześniej przez premiera Węgier perspektywa poszerzenia formatu. Szefowie rządów Grupy Wyszehradzkiej zgodzili się, że nie ma planów poszerzania V4 o nowych stałych członków, ale grupa jest otwarta na współpracę z konkretnymi państwami w określonych obszarach.

Premier Słowacji Robert Fico poinformował, że pod uwagę jest brany m.in. format "V4 plus", w ramach którego do współpracy w zakresie energii i migracji zostanie zaproszona Irlandia.

Zobacz również:

Péter Magyar w węgierskim parlamencie
Świat

Na Węgrzech powstanie urząd o uprawnieniach bez precedensu w skali Europy

Dominik Héjj
Dominik Héjj


Arłukowicz w ''Gościu Wydarzeń'' o znajomości z Kacprzykiem: Pojechałem do Warszawy wesprzeć młodych ludzi startujących w wyborach samorządowychPolsat News

Najnowsze