Skorkom, czyli w potocznym ujęciu szczypawkom czy szczypawicom poświęcił swój najnowszy wpis na Twitterze Dariusz Dziektarz - popularyzator wiedzy o otaczającej nas przyrodzie. Przekazał w nim m.in. informacje na temat występowania tych nierzadko uważanych za groźne zwierząt oraz charakterystycznych dla nich zachowań.

Swoją wypowiedź rozpoczął jednak od dosyć kontrowersyjnego aspektu związanego ze skorkami:

"O szczypawicach wchodzących do uszu słyszał chyba każdy. Niektórzy dodają, że wchodzą tam, by złożyć jaja w mózgu. To oczywista bzdura, choć angielska nazwa 'EARwig' i łaciński epitet gatunkowy 'auricularis' ('uszny') brzmią w tym kontekście zadziwiająco podejrzanie" - zaczął.

Skorek. Owad, który lubi ciemne zakamarki

Jak dalej wyjaśnił, szczypawka czy szczypawica - taka nazwa jest bowiem używana najczęściej - występuje pod nazwą skorek. Choć jest ich dużo, na co dzień mamy do czynienia z wszystkożernym Skorkiem pospolitym. To wszędobylski owad, który bardzo lubuje się we wciskaniu w ciemne zakamarki - także te w naszych domach. W nich bowiem czuje się najbezpieczniej.

"Pewnie też stąd wzięło się przekonanie o jego zamiłowaniu do naszych uszu, ale to raczej ostatnie miejsce, w którym skorek chciałby się znaleźć. Owszem, wyjątkowo możemy usłyszeć o takich historiach, ale pewnie prędzej do nosa wleci nam mucha, a do ucha wejdzie strzyżak niż zrobi to szczypawica" - przekazał też Dariusz Dziektarz.

Skorki są zupełnie niegroźne - przekonywał, dodając jednak, że rzeczywiście ich cęgi mogą budzić grozę.

"Gdy spróbujemy go złapać, z pewnością skorzysta z nich do obrony, ale skończy się to co najwyżej uszczypnięciem" - napisał także. Przypomniał także, że angielska nazwa earwig ma nawiązywać do kształtu niezwykłych, składanych skrzydeł skorka. "Bo tak, szczypawice potrafią latać, choć robią to naprawdę rzadko" - przekazał.

Matki, opiekując się potomstwem, umierają z wycieńczenia

Co ciekawe, samice skorka są okazują się bardzo troskliwymi matkami. Jak podaje Dziektarz, opieka, którą sprawują nad potomstwem nierzadko może skończyć się dla nich śmiercią z wycieńczenia - same bowiem się wtedy nie odżywiają, karmiąc i pielęgnując młode. Te, do czasu usamodzielnienia, mieszkają z nimi w gnieździe.

Skorki odżywiają się głównie roślinami i martwymi zwierzętami. Czasem polują także np. na mszyce, przez co ograniczają ich liczebność. "Czasem uszczypną, ale któż by się nie bronił? Nie łapmy ich w gołe dłonie i będzie zgoda!" - zakończył serię wpisów Dziektarz.

