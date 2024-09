Wirus HPV - co to takiego?

HPV to nazwa ludzkiego wirusa brodawczaka, który odpowiada za zachorowania m.in. na raka szyjki macicy. Infekcja wirusowa powodowana przez HPV jest przenoszona drogą płciową poprzez bezpośredni kontakt ze zmianami występującymi na skórze lub błonie śluzowej. Najczęściej ma to miejsce w początkowym okresie aktywności seksualnej. Niekiedy do zakażenia wirusem HPV może dojść również drogą wertykalną w czasie porodu, chociaż jego ryzyko jest stosunkowo niewielkie.