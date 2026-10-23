Szczepienia na grypę i covid-19 w sezonie 2026/2027. Gdzie można się zaszczepić?

Klaudia Kuryśko

Klaudia Kuryśko

W sezonie 2026/2027 Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniają szeroki dostęp do profilaktyki przeciwko covid-19 oraz grypie. Jaka odpłatność za szczepionki? Gdzie i na jakich zasadach można się zaszczepić oraz jakie preparaty są dostępne? Wyjaśniamy.

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Szczepienia przeciwko covid-19 i grypie w sezonie 2026/2027 są bezpłatne? Gdzie można się zaszczepić?Wojciech StrozykEast News

Spis treści:

  1. Odpłatność za szczepienie przeciwko grypie i covid-19. Dla kogo są bezpłatne?
  2. Jakie preparaty są dostępne przeciwko grypie i covid-19?
  3. Gdzie wykonywane są szczepienia przeciw covid-19 i grypie?

Odpłatność za szczepienie przeciwko grypie i covid-19. Dla kogo są bezpłatne?

Szczepienia przeciwko covid-19 są bezpłatne dla wszystkich uprawnionych pacjentów. Zakup preparatów jest sfinansowany ze środków Ministra Zdrowia, natomiast pełen koszt usługi medycznej (kwalifikacja lekarska i wykonanie szczepienia) w całości pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zasady refundacji szczepionek przeciw grypie dzielą pacjentów na grupy uprawnione do pełnego zwolnienia z opłat oraz uprawnione do 50 proc. refundacji.

Szczepionki przeciw grypie są całkowicie darmowe dla:

  • dzieci i młodzież od 6. miesiąca życia do 18. roku życia;
  • seniorzy od 65. roku życia;
  • kobiety w ciąży oraz w okresie połogu.

W przypadku wszystkich tych grup do wyboru są szczepionki Influvac lub Vaxigrip. Pacjenci nieobjęci pełną refundacją mogą skorzystać ze zniżki 50 proc., są to:

  • dorośli w wieku od 18 do 64 lat. Koszt dla pacjenta po refundacji to 26,65 zł.
  • dorośli w wieku 60 lat lub więcej (szczepionka wysokodawkowa Efluelda) to koszt 81,72 zł.

Jakie preparaty są dostępne przeciwko grypie i covid-19?

W sezonie 2026/2027 do szczepień przeciwko covid-19 wykorzystywany jest preparat Spikevax XFG. Osobom w wieku 12 lat i starszym podaje się szczepionkę w dawce 50 mikrogramów w ampułko-strzykawkach (PFS).

Dzieciom od 5 do 11 lat podawana jest 1 dawka o objętości 0,25 ml. Dzieci od 6 miesięcy do 4 lat bez historii szczepień obowiązuje schemat dwudawkowy, czyli 2 dawki po 0,25 ml podawane w odstępie co najmniej 28 dni. Dzieciom od 6 miesięcy do 4 lat z historią szczepień lub potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2 podawana jest 1 dawka o objętości 0,25 ml.

Jak wskazuje Ministerstwo Zdrowia, osobom z ciężkim niedoborem odporności wskazane jest podanie dodatkowej dawki szczepionki w minimalnym odstępie 28 dni lub 2 miesięcy od dawki poprzedniej, w zależności od wieku. O odstępstwach indywidualnie decyduje lekarz.

W przypadku szczepienia przeciwko grypie, wszystkie dostępne szczepionki są podawane we wstrzyknięciu i dzielą się na następujące rodzaje preparatów:

  • Influvac - szczepionka inaktywowana, podjednostkowa (typu "sub-unit")
  • Vaxigrip - szczepionka inaktywowana, zawierająca rozszczepiony wirion (typu "split").
  • Efluelda - szczepionka inaktywowana, zawierająca rozszczepiony wirion ze zwiększoną dawką antygenów.

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Gdzie wykonywane są szczepienia przeciw covid-19 i grypie?

Szczepienia przeciwko covid-19 oraz grypie w sezonie 2026/2027 można wykonać w dwóch głównych typach placówek medycznych:

  1. Przychodnie POZ - każda placówka POZ ma możliwość realizowania szczepień zalecanych zarówno u dorosłych, jak i u dzieci.
  2. Apteki ogólnodostępne - szczepienia wykonywane są w punktach zlokalizowanych w aptekach, które podpisały specjalną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ) na realizację tej usługi.

Szczepienia przeciw covid-19 wykonywane są bez potrzeby posiadania elektronicznego skierowania. Pacjenci nie rejestrują się przez ogólnokrajowe, centralne systemy czy infolinie. Zapisów dokonuje się bezpośrednio w wybranym punkcie szczepień.

Dodatkowo, jak informuje Ministerstwo Zdrowia, jeśli pacjent planuje zaszczepić się zarówno przeciwko covid-19, jak i przeciwko grypie, to podanie obu tych szczepionek podczas jednej wizyty jest postępowaniem powszechnie zalecanym i w pełni bezpiecznym.

Źródło: szczepienia.pzh.gov.pl

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