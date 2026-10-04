W skrócie Szczepan Twardoch został laureatem Nagrody Literackiej "Nike" 2026 za powieść "Null".

Książka "Null" skupia się na historii Konia, historyka z Warszawy, który wyjeżdża walczyć po ataku Rosji na Ukrainę.

Nagroda "Nike" została wręczona podczas 30. gali. Zwycięzca prestiżowego konkursu otrzymuje 100 tys. zł oraz statuetkę.

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Powieść "Null" Szczepana Twardocha została wydana w 2025 roku przez Wydawnictwo Marginesy. Nagrodę Literacką "Nike" przyznano autorowi podczas niedzielnej 30. gali tego prestiżowego konkursu.

Jak mówił przewodniczący jury Witold Bereś, Null to miejsce, w którym nie ma nic, ale jest opór. - Żyjemy w wielkim lęku i ta książka potrafi zmieniać nas i uczyć, gdzie popełniamy błędy. (...) Nagroda nie wynika z kontekstu, to świetna literatura, to język pozbawiony politycznej poprawności, który stworzony został na potrzeby opisania tej wojny - powiedział.

Nagroda Literacka "Nike" 2026 dla Szczepana Twardocha

- To moja najważniejsza książka. (...) To nie jest powieść napisana w jakiejkolwiek sprawie, ona nie ma tezy, o nic nie walczy - tłumaczył na scenie Szczepan Twardoch. - Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura - dodał.

Pisarz zaznaczył, że wierzy w Ukrainę i wspiera ją, jednakże "literatura to co innego" i działa poza doraźnymi wydarzeniami.

"Null" Szczepana Twardocha. Powieść z wątkiem wojny w Ukrainie

Bohaterem "Nulla" jest Koń, historyk po czterdziestce mieszkający w Warszawie. Gdy w lutym 2022 roku Rosja napada na Ukrainę, wyjeżdża z kraju, by walczyć. Wśród przodków Konia są też Polacy zamordowani na Wołyniu. Tytułowy Null to strefa frontu, gdzie rozgrywają się walki.

Szczepan Twardoch jest autorem kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań, m.in.: "Morfina" (2012), "Drach" (2014), "Król" (2016), "Królestwo" (2018), "Pokora" (2020) i "Chołod" (2022). Jego książki sprzedały się w ponadmilionowym nakładzie.

Laureat nagrody "Nike" otrzymuje 100 tys. zł i statuetkę autorstwa Gustawa Zemły. W jury, któremu przewodniczył Witold Bereś, zasiadali Anna Arno, Bogdan Białek, Andrzej Brzeziecki, Zbigniew Mentzel, Natasza Parzymies, Radosław Romaniuk oraz Katarzyna Sawicka-Mierzyńska.



