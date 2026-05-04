Prezydent Karol Nawrocki przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem.

- To była dobra rozmowa i odbywająca się jeszcze w dniu naszego święta - dniu (uchwalenia - red.) Konstytucji 3 maja. Jak wszyscy wiemy, po amerykańskiej konstytucji, to nasza konstytucja była tą drugą na świecie, nowoczesną konstytucją. Więc ten wątek historyczny i relacji polsko-amerykańskich został poruszony - mówił w poniedziałek Polsat News Marcin Przydacz, szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej.

Uwolnienie Poczobuta. Nawrocki podziękował Trumpowi

- Głównym celem tej rozmowy było wyrażenie podziękowań dla prezydenta Trumpa za zaangażowanie w uwolnienie Andrzeja Poczobuta i innych Polaków - przekazał prezydencki minister i dodał, że "bez amerykańskiego zaangażowania najprawdopodobniej nie udałoby się, tego dokonać".

Przydacz przekazał, że udział Trumpa w uwolnieniu wynikał z rozmowy prezydentów Polski i USA, podczas wizyty Nawrockiego za oceanem.

- W tym ważnym dniu, kiedy Andrzej Poczobut został odznaczony Orderem Orła Białego prezydent chciał podziękować swojemu amerykańskiemu odpowiednikowi za pomoc - podkreślił.

Według relacji Przydacza Trump miał odpowiedzieć Nawrockiemu: "tak, zrobiłem to dlatego, że mnie o to poprosiłeś, zrobiłem to dla ciebie, ale zrobiłem to też dla Polaków, bo jak wiesz Polaków darzę wyjątkową sympatią i mam same dobre wspomnienia z mojej wizyty w Warszawie".

Rozmowa telefoniczna Nawrocki - Trump. Jednym z tematów obecność żołnierzy USA w Polsce

Prezydencki minister poinformował, że głównym kontekstem rozmowy była sytuacja bezpieczeństwa. - Wszyscy wiemy, że trzeba się tutaj na bieżąco wymieniać informacjami. Amerykanie są zaangażowani także w rozmowy, w negocjacje, więc prezydentowi zależało na tym, żeby mieć jak najszerszy obraz tej sytuacji - mówił Przydacz.

Wyjawił, że poruszony został też kontekst wojskowej obecności Amerykanów w Polsce. - Nie mamy żadnych sygnałów płynących ze Stanów Zjednoczonych, że te zmiany miałyby dotyczyć Polski - mówił w odniesieniu do zapowiedzi wycofania części sił z Niemiec.

Podkreślił, że Polska zabiega o utrzymanie amerykańskiego zaangażowania w Europie. - Jeśli nie w Niemczech, to są też inne lokalizacje w Europie, np. wschodnia flanka NATO. Prezydenci o tym rozmawiali. Decyzji w tym zakresie nie ma, ale nie jest zaskoczeniem, że w naszym interesie jest jak największa liczba amerykańskich żołnierzy na wschodniej flance. Oczywiście dla nas jest najważniejsze, żeby byli w Polsce, ale jeśli byliby w innych państwach regionu, to również w ramach odstraszania Rosji byłoby to korzystne - ocenił.

Przydacz przyznał, że to nie jest łatwy proces. - Amerykanów trudno jest do tego przekonać, bo to jest jedna z kampanijnych zapowiedzi prezydenta Trumpa - wycofanie części wojsk z Europy - przypomniał.

