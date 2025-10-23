W skrócie W kraju obserwujemy chwilowe ocieplenie, jednak już wkrótce czeka nas powrót chłodów i opadów deszczu.

Ochłodzenie potrwa niemal do końca miesiąca, jednak tuż przed 1 listopada warunki wyraźnie się poprawią.

Na Wszystkich Świętych IMGW prognozuje zdecydowane ocieplenie: miejscami może być do około 19 stopni Celsjusza.

W czwartek w praktycznie całym kraju mamy do czynienia z wyraźnym ociepleniem i miejscami na południu może być nawet 20 stopni Celsjusza. Takie warunki nie utrzymają się jednak długo i czeka nas ochłodzenie, które potrwa niemal do końca miesiąca. Spadnie też sporo deszczu w wielu miejscach. Początek listopada może być jednak znacznie przyjemniejszy - wynika z prognoz opublikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Koniec miesiąca nie będzie przyjemny

Wraz z falą ciepłego powietrza do Polski docierają również fronty atmosferyczne. Przez niżową pogodę w najbliższym czasie czeka nas więcej deszczu.

Możliwe, że przelotne opady w całym kraju będą nam towarzyszyć niemal do końca miesiąca. Choć nie powinny być zbyt intensywne, wraz z prognozowanym ochłodzeniem sprawią, że przez kolejne dni czeka nas nieprzyjemna, mokra jesień.

W najbliższy weekend synoptycy spodziewają się wyraźnego spadku temperatur, do poziomu 10-11 stopni w większości kraju. Do połowy przyszłego tygodnia nie będzie więcej niż 13-14 stopni na zachodzie.

Gdyby tego typu pogoda utrzymała się do początku listopada, wizyty na cmentarzu podczas uroczystości Wszystkich Świętych byłyby większym wyzwaniem. Jednak bardzo możliwe, że jeszcze przed początkiem nowego miesiąca aura zacznie nam wyraźnie sprzyjać.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. Konkretne dane

1 listopada może się okazać znacznie przyjemniejszy, niż się dotąd zdawało. Najnowsze prognozy udostępnione przez IMGW wskazują wręcz na pogodę bliską ideału.

Jeśli spełnią się obecne symulacje, na Wszystkich Świętych możemy doświadczyć nie tylko wyraźnego ocieplenia, lecz również sporej ilości słońca na niebie.

Pod koniec października i na początku listopada pogoda powinna się uspokoić. W przyszły czwartek będzie wyraźnie cieplej: do 14-15 stopni na południowym zachodzie, a w kolejnych dniach temperatury będą stopniowo rosnąć.

Możliwe, że 1 listopada na południu kraju znowu będzie do około 19 stopni Celsjusza. W centrum będzie 15-16 stopni, zaś najchłodniej na północnym wschodzie: do 13-14 st. C.

Po chłodnej końcówce października czeka nas wyraźny zwrot. Na początku listopada znowu może się zrobić bardzo ciepło, zwłaszcza na południu IMGW materiał zewnętrzny

Początek listopada zapowiada się również na zdecydowanie bardziej pogodny w całej Polsce. Powinno być sucho w praktycznie wszystkich regionach, a słabo pokropić może w rejonie Zatoki Gdańskiej.

Deszczowo i nieprzyjemnie może być do połowy przyszłego tygodnia. 1 listopada może być jednak suchy i dość pogodny IMGW materiał zewnętrzny

Są to wstępne prognozy, w dodatku dotyczące wciąż dość odległego okresu. Najlepiej sprawdzają się te przygotowywane na nie dłużej niż tydzień. Możliwe więc, że kolejne symulacje będą się wyraźnie różnić od obecnych. Warto więc traktować je jako orientacyjne i śledzić doniesienia na bieżąco.

