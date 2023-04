- W okolicy podbydgoskiego Zamościa coś runęło z nieba. Mam informację, że to rakieta albo wojskowy dron spadł do lasu na obrzeżach wsi - powiedział w środę "Wyborczej" czytelnik.

Bydgoszcz. Tajemniczy obiekt spadł w Zamościu. Na miejscu wojsko

Obiekt, który miał spaść niedaleko stadniny koni w osadzie Podlaski, zauważyła w poniedziałek kobieta, która wybrała się do lasu konno. Jak powiedział jeden z mieszkańców, służby zaczęły sprawdzać miejsce we wtorek. - Ale dziś to zrobiło się zamieszanie na całego - mówił w środę.

Informację o zdarzeniu pod Bydgoszczą potwierdziło w czwartek Ministerstwo Obrony Narodowej w komunikacie. " W okolicach miejscowości Zamość ok. 15 km od Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego " - czytamy.

Jak podkreślono, sytuacja nie zagraża życiu lub zdrowiu mieszkańców. "Miejsce znaleziska badają funkcjonariusze Policji, Żandarmerii Wojskowej oraz saperzy" - przekazało Ministerstwo Obrony Narodowej.