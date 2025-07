Sprawą zainteresowała się policja. - Ze wstępnej analizy nagrania, które wpłynęło na naszą skrzynkę, wynika, że kierujący samochodem osobowym popełnił szereg wykroczeń w ruchu drogowym, które na chwilę obecną kwalifikują tę osobę do zatrzymania uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi i wypisania mandatu opiewającego na kwotę kilku tysięcy złotych - mówił w niedzielę w rozmowie z Polsat News st. asp. Łukasz Porębski z zespołu prasowego KWP we Wrocławiu.