Jest pochmurnie i miejscami pada deszcz, jednak to wciąż za mało, by wyraźnie zmniejszyć zagrożenie pożarowe, przynajmniej na wschodzie. W poniedziałek miejscami na wschodzie i w centrum wciąż jest ono wysokie - wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Sytuacja może się poprawić we wtorek, ale nie w miejscach, gdzie będzie to najbardziej potrzebne.

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Sytuacja w lasach wciąż niebezpieczna. "Wystarczy chwila nieuwagi

"Na obszarach województw lubelskiego, mazowieckiego i świętokrzyskiego miejscami występuje wysokie zagrożenie pożarowe lasów" - napisali specjaliści IMGW w komunikacie.

Cały czas groźna sytuacja panuje więc między innymi na Lubelszczyźnie, gdzie na początku maja, gdzie na początku maja płonęła Puszcza Solska.

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"Wystarczy chwila nieuwagi, by doszło do pożaru. Apelujemy o niewyrzucanie niedopałków, nieużywanie otwartego ognia w pobliżu terenów leśnych oraz zachowanie szczególnej ostrożności podczas wypoczynku na łonie natury" - ostrzega IMGW.

Znacznie lepiej jest na północy i częściowo na południu, gdzie zagrożenie jest niskie i bardzo niskie. Są duże szanse, że we wtorek w zachodniej Polsce będzie pod tym względem znacznie lepiej.

Wyraźna zmiana na zachodzie. Nadchodzą ulewy

Z zachodu do Polski wkroczy front atmosferyczny, niosący burze z intensywnymi ulewami, lokalnym gradobiciem i silnym wiatrem, a to może wpłynąć na sytuację pożarową w tej części Polski.

Zagrożenie na zachodzie może się tego dnia wyraźnie zmniejszyć i w praktycznie całym Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej, Dolnym Śląsku i zdecydowanej większości Wielkopolski będzie bardzo niskie.

Stanie się tak za sprawą dużej ilości deszczu, która we wtorek może padać w zachodniej połowie Polski przez dłuższy czas.

Na wschodzie i w centrum miejscami zagrożenie wciąż będzie jednak wysokie: w dużej części Mazowsza, Lubelszczyzny i lokalnie na Ziemi Łódzkiej, Świętokrzyskiej oraz na Kujawach. W wielu innych miejscach utrzyma się średnie zagrożenie pożarowe.

Dzięki intensywniejszym opadom deszczu w zachodniej Polsce we wtorek sytuacja pożarowa powinna się poprawić IMGW materiał zewnętrzny

Ponieważ intensywne ulewy prędko nie znikną, możliwe że z czasem również na wschodzie powinno się zrobić bezpieczniej. W środę bowiem burze z intensywnymi opadami deszczu nawiedzą południowy wschód kraju, również te tereny, gdzie obecnie wciąż jest bardzo sucho.

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