Sytuacja na granicy w światowych mediach. Stanisław Żaryn odpowiada CNN

Oprac.: Paulina Sowa Polska

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn stwierdził, że "osoby na polsko-białoruskiej granicy, nie są uchodźcami - to migranci, którzy dużo zapłacili za przemycenie ich do UE". Odniósł się tymi słowami do materiału telewizji CNN, według którego migranci znajdują się w tragicznych warunkach. "Organizacje charytatywne twierdzą, że ludzie, którzy utknęli w strefie przygranicznej, walczą z mroźną pogodą i brakiem żywności i opieki medycznej, a doniesienia o pobiciach i wyczerpujących warunkach wciąż się pojawiają" - podało CNN.

Zdjęcie Migranci na granicy / LEONID SHCHEGLOV/AFP/East News / East News