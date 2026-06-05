W skrócie Premier Donald Tusk stwierdził, że sytuacja zmierza ku eskalacji oraz większym napięciom i zapewnił o przygotowaniach Polski na taki scenariusz.

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało o eksplozji drona morskiego nieznanego pochodzenia w pobliżu portu w Konstancy, co spowodowało interwencję służb i tymczasową ewakuację wybrzeża.

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przyznała, że wybuch był konsekwencją wojny Rosji przeciwko Ukrainie i podkreśliła znaczenie solidarności oraz inwestycji w bezpieczeństwo państw granicznych UE.

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Premier Donald Tusk, który bierze udział w piątkowym szczycie UE-Bałkany Zachodnie w Czarnogórze pytany o tę sytuację zaznaczył, że dla Polski nie stanowi ona zaskoczenia.

- Jesteśmy przygotowani. Ostrzegałem naszych europejskich partnerów już wiele tygodni temu, że można spodziewać się różnych zdarzeń (...), czasami intencjonalnych, czasami nie - powiedział mediom.

Szef rządu dodał, że "generalnie sytuacja idzie w stronę eskalacji i większych napięć". - Musimy być na to przygotowani iPolska stara się być na to przygotowana - powiedział szef rządu.

Rumunia. Eksplozja drona morskiego w pobliżu portu

Ministerstwo obrony Rumunii poinformowało w piątek, że w pobliżu portu w Konstancy nad Morzem Czarnym eksplodował dron morski nieznanego pochodzenia. Do wybuchu doszło na skutek samozniszczenia bezzałogowca, a dron należy do typu używanego w wojnie na Ukrainie - podano.

Agencja Reutera, powołując się na lokalny portal Digi24 podała, że w wyniku działań poszukiwawczych podjętych po eksplozji drona koło portu w Konstancy odnaleziono trzy morskie bezzałogowce.

Rumuńskie ministerstwo spraw wewnętrznych poinformowało, że w rejon eksplozji skierowano dwa śmigłowce, by sprawdzić, czy w okolicy znajdują się inne bezzałogowce.

Konstanca. Komunikat ambasady RP. Ewakuacja wybrzeża

Ambasada RP w Rumunii poinformowała o ewakuacji wybrzeża w Konstancy w wyniku wprowadzenia Czerwonego Planu Interwencyjnego po eksplozji bezzałogowca.

Zaleciła stosowanie się do zaleceń i wytycznych służb porządkowych oraz władz lokalnych.

"Utraciliśmy kontrolę". Ukraina podała pierwsze informacje

Przedstawiciele ukraińskiej marynarki wojennej przekazali, że dron należał do nich, ale w wyniku rosyjskiej ingerencji utracili nad nim kontrolę. Dalej poinformowano, że o zmierzającym bezzałogowcu w stronę rumuńskiego wybrzeża powiadomione zostały władze tego państwa, w celu uniknięcia ofiar.

Jak podkreśla Reuters, to drugi poważny incydent w Rumunii z udziałem drona na przestrzeni kilku dni.

Wcześniej Serwis www.g4media.ro przekazał, że strona ukraińska poinformowała Rumunię, iż dron był częścią grupy pięciu bezzałogowców, z których jeden eksplodował na terytorium Ukrainy.

Szefowa KE zapewniła o solidarności

Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaznaczyła w piątkowym wpisie na X. że eksplozja drona w Konstancy, to "bezpośrednia konsekwencja wojny Rosji przeciwko Ukrainie".

Wojna ta - dodała - staje się "w coraz większym stopniu bezpośrednim zagrożeniem dla państw" na wschodniej granicy UE. Szefowa KE zapewniła, że o bezwarunkowej solidarności z każdym państwem członkowskim narażonym na te zagrożenia. "Nasza odpowiedź musi odpowiadać pilności sprawy" - podkreśliła von der Leyen.

Zaznaczyła ponadto, że Europa dokonuje znaczących inwestycji w zdolności antydronowe, obronę powietrzną i systemy wczesnego ostrzegania, a unijny program dozbrajania SAFE "pomoże zbudować silniejszą Rumunię i silniejszą Europę".

Przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa również przekazał Rumunii wyrazy wsparcia. Zwrócił uwagę, że był to trzeci poważny incydent związany z bezpieczeństwem na rumuńskim terytorium w ostatnich tygodniach. "Incydenty te są bezpośrednią konsekwencją rosyjskiej wojny napastniczej przeciwko Ukrainie" - napisał na portalu X.

Potępił powtarzające się naruszenia przestrzeni powietrznej państw członkowskich UE i zapewnił o niezmiennym zaangażowaniu Unii na rzecz bezpieczeństwa wszystkich krajów Wspólnoty.





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