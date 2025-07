Choć we wtorek burze mogą nawiedzić wiele miejsc, zwłaszcza na zachodzie i północnym wschodzie Polski, sytuacja może się pogorszyć również na północnym zachodzie kraju.

Na tych terenach trzeba się liczyć z opadami deszczu dochodzącym do 30-50, a lokalnie nawet do 70 litrów wody na metr kwadratowy. Miejscami burze mogą w tych powiatach przynieść silne porywy wiatru osiągające do 60 km/h.