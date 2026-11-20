W skrócie Służby prowadzą działania w miejscowościach Rudnik nad Sanem, Mołodycz oraz Nowy Lipowiec po naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie obiekty.

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz potwierdził, że w rejonie Nowego Lipowca spadła rosyjska rakieta manewrująca typu Ch-101.

Premier Donald Tusk zwołał pilną naradę z udziałem ministrów i dowódców Sił Zbrojnych w związku z trwającym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

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Około godz. 9 ponownie został wysłany alert RCB do mieszkańców woj. podkarpackiego i lubelskiego. "Rosyjski atak powietrzny na Ukrainie. Sytuacja jest monitorowana. Podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazały służby.

Dodatkowo, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że mniej więcej godzinę po zakończeniu działań w polskiej przestrzeni powietrznej znów operuje lotnictwo wojskowe.

"W związku działaniami lotnictwa wojskowego, lotniska w Rzeszowie i Lublinie zostały ponownie zamknięte" - przekazał przed godz. 10:00 minister infrastruktury Dariusz Klimczak, otwiera się w nowym oknie.

O godz. 9:47 alert został odwołany - podało RCB.

Alert RCB. Wstrzymano ruch lotnisk w Lublinie i Rzeszowie

W nocy Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, otwiera się w nowym oknie wysłało alert do części powiatów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Wówczas informowano, że podniesiono gotowość Systemu Obrony Powietrznej RP.

Następnie około godz. 6:30 wysłano kolejną wiadomość. "UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów" - podał wówczas RCB.

Ten alert został następnie odwołany po około godzinie: "Brak zagrożenia na terenie Polski".

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej poinformowała natomiast, że "z uwagi na działania lotnictwa wojskowego lotnisko w Rzeszowie wstrzymało operacje lotnicze".

Później minister infrastruktury Dariusz Klimczak podał, że ewakuowano dziewięć osób z wieży kontroli lotów Jasionce i udało się do doraźnego miejsca schronienia.

- Taką decyzję podjęliśmy w zakresie naszych kompetencji - tłumaczy w rozmowie z Interią rzecznik PAŻP Marcin Hadaj.

Nowy Lipowiec. Akcja służb i narada u premiera Tuska

O podejrzeniu naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej poinformowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. "Trwa weryfikacja, której celem jest potwierdzenie zapisów systemów radiolokacyjnych oraz, w razie konieczności, podjęcie działań mających na celu przeciwdziałanie potencjalnemu zagrożeniu" - czytamy.

Do sytuacji odniósł się m.in. Donald Tusk, otwiera się w nowym oknie, który napisał, że otrzymał meldunki od ministrów obrony i spraw wewnętrznych Władysława Kosiniaka Kamysza oraz Marcina Kierwińskiego, otwiera się w nowym oknie. Zapewnił, że działają odpowiednie służby. Również szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki, otwiera się w nowym oknie przekazał, że prezydent Karol Nawrocki, otwiera się w nowym oknie jest stale informowany naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej i pozostaje w kontakcie z MON oraz dowódcami Sił Zbrojnych RP.

"W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej zwołałem naradę z udziałem ministrów, przedstawicieli Wojska Polskiego oraz szefów służb" - napisał przed godz. 10 premier Donald Tusk.

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Nowy Lipowiec, Rudnik nad Sanem i Mołodycz. Doniesienia

- Mamy potwierdzony upadek jednego obiektu latającego w miejscowości Nowy Lipowiec w powiecie biłgorajskim - poinformował Marcin Kozak z Prokuratury Okręgowej w Lublinie.

Do zdarzeń odniósł się na późniejszej konferencji minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Możemy powiedzieć, że pod Biłgorajem była to rakieta Ch-101, w drugim przypadku też możemy mówić najpewniej o rakiecie, w trzecim o dronie odrzutowym - przekazał minister.

- Nikt nie ucierpiał na terytorium Rzeczypospolitej. Nie zaobserwowaliśmy żadnego zniszczenia infrastruktury, również infrastruktury krytycznej. Tą informację potwierdzaliśmy u komendanta głównego - dodał.

Wcześniej z miejscowości Chmielek pod Biłgorajem, znajdującej się niedaleko Nowego Lipowca, pojawiły się w sieci nagrania z monitoringu. Wideo zarejestrowało upadek obiektu. Fragment udostępnił m.in. GeoInsider.

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Minister Klimczak przekazał także informacje od dyżurnego ruchu kolejowego w Rudniku nad Sanem (woj. podkarpackie). Ten o godz. 6.48 usłyszał "huk wybuchu obok terenu kolejowego".

"W trakcie sprawdzania pobliskiego terenu nie stwierdził widocznych szkód w infrastrukturze kolejowej. W związku z tym PKP Polskie Linie Kolejowe podjęły decyzję, aby natychmiast z Leżajska w kierunku Rudnika wyjechała drezyna PLK w celu sprawdzenia całego odcinka" - poinformował na X szef resortu infrastruktury.

Z kolei policja podkarpacka przekazała, że działania trwają również w miejscowości Mołodycz, także na Podkarpaciu.

"W powiecie niżańskim ujawniono obiekt, który spadł w terenie zalesionym, w rejonie miejscowości Rudnik nad Sanem. W miejscowości Mołodycz w powiecie jarosławskim, ujawniono elementy, leżące na nieużytkach rolnych, na dużej rozległej przestrzeni" - podano w komunikacie.

"W związku z naruszeniami polskiej przestrzeni powietrznej służby prowadzą czynności w trzech lokalizacjach: Rudnik nad Sanem, Mołodycz i Nowy Lipowiec (woj. lubelskie)" - napisał szef MSWiA na X.



