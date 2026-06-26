W skrócie Pod koniec roku szkolnego nauczyciele są bardzo zmęczeni i wyczerpani zawodowo.

Raport ZNP ujawnia, że wysokie obciążenie stresem nauczycieli wynika głównie z czynników systemowych, takich jak niskie wynagrodzenia i nadmiar obowiązków.

Badanie pokazuje, że konsekwencje zaniedbań w systemie edukacyjnym odczuwają nie tylko nauczyciele, lecz także uczniowie, rodzice i całe społeczeństwo.

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Pod koniec roku szkolnego uwaga opinii publicznej skupia się na uczniach, na ocenach, rankingach szkół, maturalnych wynikach, czerwonych paskach na świadectwach. Warto jednak spojrzeć na polską szkołę z innej, pracowniczej perspektywy.

"Raport z ogólnopolskiego badania na temat ryzyka psychologicznego i stresu w zawodzie nauczyciela", przygotowany przez zespół badaczek Uniwersytetu Warszawskiego - dr hab. Małgorzatę Żytko, dr Aleksandrę Jasińską-Maciążek, dr hab. Annę Zielińską, dr Joannę Dobkowską i dr Paulinę Marchlik - na zlecenie Związku Nauczycielstwa Polskiego, nie pozostawia złudzeń.

Autorki badań słusznie zwróciły uwagę, że wyłania się z nich obraz szkoły na rezerwach. I to nie jest publicystyczna metafora. To szczera i brutalna diagnoza.

Zmęczeni jeszcze przed wyjściem z domu

Liczby są porażające. Co drugi nauczyciel funkcjonuje dziś w stanie wysokiego lub bardzo wysokiego obciążenia stresem. Czterech na pięciu przyznaje, że bywają dni, gdy czują się zmęczeni, zanim w ogóle wyjdą do pracy.

Ponad ośmiu na dziesięciu potrzebuje coraz więcej czasu, by po pracy dojść do siebie, a blisko dwie trzecie czuje się po niej po prostu "zużytych". To nie jest opis chwilowego przesilenia przed wakacjami. To opis zawodu, w którym napięcie stało się codziennością tak oswojoną, że badaczki nazywają je "fałszywą normą".

Najważniejsze jest jednak to, skąd ten stres płynie. Z 20 najbardziej uciążliwych źródeł napięcia aż 13 ma charakter systemowy - to nie krnąbrny uczeń w ławce ani trudny rodzic, lecz:

zbyt niskie wynagrodzenia,

przerzucanie na nauczycieli kolejnych reform bez pieniędzy i wsparcia,

brak długofalowej wizji oświaty

oraz odgórne wymagania, które nie liczą się z tym, co realnie da się zrobić w przepełnionej klasie i w narzuconym czasie.

Mówiąc wprost: nauczyciele najmocniej cierpią z powodu rzeczy, na które mają najmniejszy wpływ. A za te rzeczy odpowiadają państwo i samorządy - czyli ich pracodawca, który traktuje nauczycieli, czyli swoich pracowników, przedmiotowo.

"Ja to nazywam kultem zap..., czyli przepracowania. Daje się więcej obowiązków młodym nauczycielom albo nauczycielom, którzy nie posiadają rodzin" - opowiada jedna z badanych.

Inna relacjonuje zwykły dzień: "Wróciłam o 21.30. Z pracy. A zaczęłam pracę o 7.30".

Cyfryzacja, zamiast ulżyć, zacisnęła pętlę: e-dziennik i szkolny Facebook przeniosły pracę do domów, na weekendy, na każdą prywatną chwilę. "Zaskoczyły mnie te telefony w czasie, gdy brałam prysznic. W takiej sytuacji pojawia się u mnie myśl, że może nie jestem kompetentna" - wyznaje uczestniczka badania dzienniczkowego.

Polska szkoła starzeje się szybciej, niż się odmładza

Najbardziej uderza jednak cena zdrowotna. Trzech na pięciu nauczycieli mocno odczuwa fizyczne skutki tego napięcia - bezsenność, bóle głowy, bóle kręgosłupa, kołatanie serca.

W grupie najbardziej obciążonych to już czterech na pięciu. Za suchymi wskaźnikami kryją się zdania, których nie da się czytać obojętnie.

"Mam cukrzycę i w sytuacjach stresowych często cukier jest tak wysoki, że insulina praktycznie nie działa". "Nie sypiam od półtorej kadencji, więc właściwie jest to już permanentne".

To są ludzie, którzy płacą za luki systemu własnym układem nerwowym i odpornościowym.

I właśnie dlatego ten raport powinien spędzać sen z powiek rządzącym. Wyczerpany pracownik w końcu odchodzi. Siedmiu na dziesięciu nauczycieli przynajmniej czasem myśli o zmianie zawodu, a w grupie najbardziej obciążonej zostać chce już tylko jeden na ośmiu.

Polska szkoła starzeje się szybciej, niż się odmładza - a kiedy odejdzie pokolenie, które dziś pracuje na rezerwach, nie będzie komu wejść na jego miejsce. System edukacji nie załamie się z hukiem. Załamie się cicho - brakiem chętnych do tej pracy.

Łatwo byłoby zrzucić winę wyłącznie na PiS, które przez osiem lat traktowało nauczycieli jak wroga. Ale wyczerpanie kadry pedagogicznej wpisuje się w znacznie szerszy obraz: w kryzys polskich usług i polityk publicznych, za który dziś odpowiada koalicja 15 października.

To ten sam mechanizm, który widać w niedofinansowanej nauce, w kolejkach do specjalistów, w głodzonych szpitalach - państwo oszczędza na własnych pracownikach dopóty, dopóki coś nie pęknie.

Premier Donald Tusk i ministra edukacji Barbara Nowacka chętnie mówią o reformie programowej "Kompas Jutra". Tyle że żadna podstawa programowa niczego nie nauczy, jeśli przed tablicą stanie człowiek na granicy wypalenia - albo jeśli nie stanie tam już nikt.

Rachunek za zaniedbania

Prawda, którą obnaża raport ZNP, jest brutalnie prosta: dobrostanu nauczycieli nie da się załatwić warsztatem antystresowym ani okolicznościowym listem na rozpoczęcie roku. Trzeba godnych pensji, mniej biurokracji, realnej ochrony prawnej i prawa do odłączenia się po godzinach. Trzeba wreszcie potraktować nauczycieli jak pracowników, a nie jak misjonarzy, którzy "z powołania" udźwigną każdy ciężar.

Coraz więcej nauczycieli traci motywację nie dlatego, że nie chcą uczyć, ale dlatego, że system konsekwentnie odbiera im sens tej pracy - mówi jedna z respondentek. To zdanie powinno wisieć w gabinetach na Szucha i w każdym urzędzie miasta i starostwa prowadzącym szkoły. Bo szkoła, która opiera się na rezerwach swoich pracowników, prędzej czy później wystawi rachunek. I zapłacą go nie tylko nauczyciele, zapłacą uczniowie, rodzice i my wszyscy.

Gdyby premier Tusk i ministra Nowacka mieli zdawać egzamin z odpowiedzialności za państwo i jego nauczycieli, oboje zaczęliby tegoroczne wakacje z oceną niedostateczną - i adnotacją, że do poprawki przystąpią dopiero wtedy, gdy zrozumieją, że żadnej szkoły nie da się oprzeć na samym powołaniu nauczycielek i nauczycieli.

Bartosz Rydliński





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