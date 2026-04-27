W skrócie 47,7 proc. respondentów sondażu SW Research nie popiera wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego, 29,8 proc. jest za, a 22,5 proc. nie ma zdania.

Połowa ankietowanych nie wyobraża sobie Karola Nawrockiego jako premiera.

Sondaż wskazuje, że Polacy podchodzą z dystansem do zmian ustrojowych obejmujących model prezydencki lub kanclerski.

W najnowszym sondażu SW Research dla "Rzeczpospolitej" zapytano Polaków o wizję zmian ustrojowych, za którymi opowiada się prezydent Karol Nawrocki.

System prezydencki w Polsce? Nowy sondaż

47,7 proc. respondentów nie chce wprowadzenia w Polsce systemu prezydenckiego - wynika z badania.

Za taką zmianą opowiedziało się 29,8 proc. respondentów, natomiast 22,5 proc. nie ma w tej sprawie zdania. Co więcej, jak wynika z badania, połowa ankietowanych nie wyobraża sobie Karola Nawrockiego w roli premiera.

Prezydent Nawrocki od początku kadencji nie kryje, że obecna konstytucja z 1997 roku wymaga zmian. W rozmowie z Kanałem Zero przekonywał, że obecna "hybryda ustrojowa" jest mało efektywna.

- W toku kampanii wyborczej naród pokłada nadzieję w swoim prezydencie. Więc albo trzeba Polaków pozbawić prawa wyboru prezydenta i uznać, że mamy system kanclerski, albo zrobić system prezydencki (...) Jestem zwolennikiem systemu prezydenckiego, ale nie upieram się, może powinniśmy wybrać system kanclerski - mówił Nawrocki.

Zmiana ustroju w Polsce? Dwa scenariusze

"Zmianę systemu na prezydencki negatywnie postrzega częściej niż co druga osoba po pięćdziesiątym roku życia (54 proc.) i podobna część badanych posiadających wyższe wykształcenie (53 proc.). Częściej niż pozostali opinię taką wyrażają osoby o dochodach wynoszących ponad pięć tys. zł netto (57 proc.) oraz z miast większych niż 500 tys. mieszkańców (57 proc.)" - tak wyniki badania w rozmowie z "Rz" skomentował Piotr Zimolzak, wiceprezes zarządu agencji badawczej SW Research.

Obecnie Polska funkcjonuje w systemie parlamentarno-gabinetowym z silnymi uprawnieniami prezydenta, takimi jak weto czy inicjatywa ustawodawcza. Prowadzi to często do paraliżu decyzyjnego w czasie tzw. kohabitacji (rząd i prezydent wywodzą się z dwóch różnych opcji politycznych).

Alternatywą może być model amerykański (całość władzy w rękach prezydenta) lub kanclerski (władza u premiera, prezydent z wyboru parlamentu pełni funkcje reprezentacyjne).

USA gwarancją naszego bezpieczeństwa? Komorowski: Już tak nie jest Polsat News Polsat News