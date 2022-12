System Patriot dla Polski. Dpa: Niemieccy żołnierze zjawią się w naszym kraju

Oprac.: Krystyna Opozda Polska

Bundeswehra rozpocznie w przyszłym tygodniu przygotowania do przeniesienia do Polski swojego systemu obrony powietrznej Patriot. We wtorek do Polski ma udać się zespół rozpoznawczy - dowiedziała się agencja dpa z kręgów bezpieczeństwa.

Zdjęcie System Patriot / BERND WUSTNECK/DPA / AFP