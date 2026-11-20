Spis treści: Mieszkańcy Podkarpacia usłyszeli syreny i otrzymali alerty RCB Jak wygląda system ostrzegania o zagrożeniu? Syreny alarmowe, alerty RCB, komunikaty Jak zachować się po usłyszeniu syreny alarmowej?

Mieszkańcy Podkarpacia usłyszeli syreny i otrzymali alerty RCB

Mieszkańcy Podkarpacia otrzymali w piątek 20 listopada alerty RCB informujące o rosyjskim ataku powietrznym na Ukrainie, otwiera się w nowym oknie i podniesieniu gotowości Systemu Obrony Powietrznej RP.

Około godziny 6:40 na całym Podkarpaciu rozległy się syreny alarmowe - jak donosi reporterka Polsat News Katarzyna Szczerek. Rozesłano także kolejne komunikaty RCB alarmujące o zagrożeniu.

Działania te uruchomiło naruszenie polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekty, które spadły na terytorium Polski. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował o trzech takich obiektach. Pod Biłograjem była to rakieta Ch-101. W drugim przypadku również prawdopodobnie była to rakieta, a w trzecim dron. Choć już odwołano alarmy o zagrożeniu, dochodzenia w tej sprawie dalej trwają.

Jak wygląda system ostrzegania o zagrożeniu? Syreny alarmowe, alerty RCB, komunikaty

W przypadku zagrożenia wojennego, ataków terrorystycznych czy klęsk żywiołowych uruchamiany jest system alarmowy mający na celu jak najszybsze poinformowanie ludności. Do tego celu wykorzystywane są syreny alarmowe, komunikaty głosowe, środki masowego przekazu, a także wiadomości RCB wysyłane na telefony w postaci SMS-ów.

W przypadku już istniejącego zagrożenia ogłaszany jest alarm:

za pomocą syreny alarmowej - trzyminutowy sygnał modulowany;

za pomocą środków masowego przekazu - trzykrotne zapowiedzi słowne "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm...";

za pomocą wizualnych sygnałów alarmowych - najczęściej jest to żółty znak w kształcie trójkąta.

Oprócz sygnałów informujących o zagrożeniu system obejmuje skodyfikowane sygnały odwołujące alarm o zagrożeniu. Są to:

sygnał syreny alarmowej - trzyminutowy, ciągły dźwięk syreny alarmowej;

komunikaty w środkach masowego przekazu - "Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm...".

Komunikaty ostrzegawcze o klęskach żywiołowych czy możliwym skażeniu terenu wysyłane są przez środki masowego przekazu - telewizję, radio w postaci słownych komunikatów.

Syreny alarmowe mogą być uruchomione również podczas ćwiczeń przeprowadzanych w poszczególnych województwach. Informację o ćwiczeniach do mediów powinni przekazać wojewodowie przynajmniej dobę przed rozpoczęciem ćwiczeń.

Jak zachować się po usłyszeniu syreny alarmowej?

Sytuacja na Podkarpaciu pokazała, że nie wszyscy wiedzą, jak zachować się po usłyszeniu alarmu. Jak poinformowała reporterka Polsat News Katarzyna Szczerek, część mieszkańców pozostała w domach, ale część poruszała się spokojnie po ulicach, czy czekała na przystankach na przyjazd autobusów.

Po usłyszeniu syreny alarmowej należy:

włączyć radio lub telewizję w celu wysłuchania komunikatów. Należy postępować zgodnie z zaleceniami służb;

sprawdzić miejsca pobytu innych członków rodziny i osób z najbliższego otoczenia oraz poinformować ich o zagrożeniu;

będąc poza domem należy poinformować bliskich o swoim położeniu i sposobach możliwej komunikacji;

nie należy wpadać w panikę.

W przypadku ataku z powietrza lub zagrożenia nim należy pozostać w domu i odsunąć się od okien lub poszukać bezpiecznego schronienia.



