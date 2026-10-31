Spis treści: System kaucyjny zmienia obieg surowców Miasta już liczą straty związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego Kto za to zapłaci? Czy wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

System kaucyjny zmienia obieg surowców

Rok systemu kaucyjnego, otwiera się w nowym oknie w Polsce zachęca do podsumowań. Ministerstwo Klimatu i Środowiska informuje o 5 mld oddanych butelek w ramach systemu kaucyjnego i jego efektywności sięgającej 60 proc. Zmienia się także nastawienie Polaków, którzy są coraz bardziej przekonani do nowych zasad segregowania śmieci.

System kaucyjny zmienia obieg odzyskiwanych surowców z tworzyw sztucznych. Butelki zebrane w ramach systemu kaucyjnego są bezpośrednio przewożone do centrów logistycznych operatorów kaucyjnych. Stamtąd transportowane są do zakładów zajmujących się recyklingiem.

W całym obiegu pominięte zostały sortownie miejskie. Przed systemem kaucyjnym to właśnie one selekcjonowały odpady nadające się do powtórnego wykorzystania i sprzedawały je zakładom recyklingowym.

Miasta już liczą straty związane z wprowadzeniem systemu kaucyjnego

Pominięcie sortowni w obiegu butelek objętych kaucją dla miast oznacza mniejsze zyski z ich sprzedaży. Jak informuje Rzeczpospolita, w Poznaniu od stycznia do września masa odpadów z tworzyw sztucznych i aluminium spadła o 7 proc., w Gdańsku o 5,8 proc., w Krakowie zebrano o 46 proc. mniej tworzyw sztucznych w porównaniu do roku 2025.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Marzena Gawkowska zauważa, że w sortowniach masa wartościowych surowców spadła o połowę.

Nie pozostaje to obojętne dla finansów miast, choć urzędnicy ostrożnie podchodzą do wyliczeń. W Krakowie miasto straty wiąże ze zmianami cen surowca na rynku. Z kolei rzecznik olsztyńskiego ratusza Patryk Pulikowski stratę w wysokości 650 tys. zł wiąże bezpośrednio z wprowadzeniem systemu kaucyjnego.

Kto za to zapłaci? Czy wzrosną opłaty za wywóz śmieci?

Kwestią, która interesuje mieszkańców miast, pozostaje to, kto za to zapłaci. Czy urzędnicy, chcąc wyrównać bilans zysków i strat sięgną do kieszeni mieszkańców?

Jak informuje Rzeczpospolita, włodarze Poznania, Warszawy i Krakowa nie planują podwyżek za wywóz śmieci w najbliższym czasie. Wszystko będzie zależało od wyników przetargów, ceny surowców na rynku czy cen paliwa. Jak stwierdza Paweł Pliszka, w Poznaniu system zagospodarowania odpadów bilansuje się i nie widzi potrzeby wzrostu opłat za wywóz śmieci.

W Gdańsku z kolei opłaty już wzrosły o 25 proc. Jednym z powodów podwyżki był system kaucyjny. Podobna sytuacja jest we Wrocławiu, gdzie we wrześniu opłata za wywóz śmieci wzrosła z 41,24 zł do 55 zł od osoby, choć urzędnicy swojej decyzji nie wiążą z systemem kaucyjnym.

Źródło: Rzeczpospolita



