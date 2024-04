Popołudniem temperatura maksymalna wyniesie od 5 do 9 stopni Celsjusza w północnej części kraju oraz w obszarach podgórskich Karpat i od 9 do 13 stopni Celsjusza na pozostałym obszarze. We znaki da się też wiatr - szczególnie podczas lokalnych burz - porywy mogą osiągać wtedy prędkość do 60 km/h.