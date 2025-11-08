W skrócie Zima rozpocznie się wcześnie w grudniu, z temperaturami poniżej zera w wielu regionach kraju oraz obfitymi opadami śniegu, szczególnie na południu.

Styczeń i luty przyniosą dalsze mrozy, z opadami śniegu i temperaturami regularnie spadającymi poniżej zera, zwłaszcza na północnym wschodzie.

Marzec przyniesie gwałtowne ocieplenie i obfite opady deszczu, z temperaturami wyraźnie powyżej średniej wieloletniej.

Jak wynika z prognozy IMGW pierwsze podrygi zimy odczujemy już w grudniu. Średnie temperatury powietrza w tym miesiącu będą oscylować od -3,1/-1,1 stopni C w Zakopanem do 1,6/2,9 stopni C w Gdańsku. Oznacza to, że pierwszy miesiąc astronomicznej zimy zapowiada się chłodniej niż w ubiegłych latach.

Według map opracowanych przez instytut można spodziewać się też obfitych, przekraczających normę opadów, w tym - z racji na niską temperaturę - także opadów śniegu. Z nieba spadnie od 18/30,5 mm we Wrocławiu do nawet 54,4 mm w Zakopanem

Pogoda na styczeń. Termometry pokażą wartości poniżej zera

W styczniu opady będą mieścić się już w normie - od ok. 18 mm w Gdańsku do przeszło 34 mm w Katowicach - podobnie jak średnia temperatura. Na pierwszy miesiąc 2026 roku IMGW przewiduje raczej mroźną aurę - od -4,5/-1,7 stopni C w Suwałkach do -0,2/1,9 w Szczecinie.

Kiedy przyjdzie zima? Prognoza pogody na luty

Zimna nie odpuści również w lutym. Wtedy także słupki termometrów będą raczej utrzymywać się poniżej zera - od -4.4/-0.5 stopni C w Suwałkach do 0,1/3,5 stopni C w Szczecinie.

Opady będą utrzymywać się w granicach normy. Najwyższa suma opadów przewidywana jest w lutym w Zakopanem (do 53 mm), najmniej padać będzie w Gdańsku (maksymalnie 16,6 mm).

Pogoda na marzec. Mocne uderzenie wiosny, wartości powyżej normy

W marcu szykuje się prawdziwe uderzenie wiosny ze średnimi temperaturami i sumami opadów powyżej normy. Najcieplej ma być we Wrocławiu, gdzie średnia temperatura może sięgnąć nawet 5,3 stopni C. Tradycyjnie chłodniej będzie w górach - w Zakopanem od 0 do 1,7 stopni C. Mimo że są to najniższe przewidywane na marzec temperatury w skali kraju, wciąż według synoptyków są to wartości ponad normą.

Obfitych opadów deszczu należy spodziewać się niemal w całej Polsce. Najwięcej mililitrów - prawie 68 - spadnie w Zakopanem. Nieco bardziej sucho, choć powyżej średniej, będzie w Gdańsku - spadnie tam maksymalnie 26,3 mm.

Choć prognoza za zimę została opracowana niezwykle szczegółowo, synoptycy zaznaczą, że ma ona charakter eksperymentalny. Oznacza to, że wiele może się jeszcze zmienić.

