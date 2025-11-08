Synoptycy już wiedzą, jaka będzie nadchodząca zima. "Wartości powyżej normy"

Dagmara Pakuła

Spragnieni zimy mogą spodziewać się pierwszych mroźnych dni już w grudniu - wynika z nowej, długoterminowej prognozy IMGW, sięgającej aż do wiosny. Z wyliczeń synoptyków wynika, że do końca lutego termometry będą wskazywać wartości poniżej zera. Dodatkowo obfity w opady grudzień może zaserwować solidną dawkę śniegu. Marzec z kolei odmieni aurę temperaturami powyżej normy. Początek wiosny będzie ciepły, ale i mokry.

Jaka będzie tegoroczna zima? Prognoza IMGW (zdj. ilustracyjne)
Jaka będzie tegoroczna zima? Prognoza IMGW (zdj. ilustracyjne)Zbyszek Kaczmarek Agencja FORUM

W skrócie

  • Zima rozpocznie się wcześnie w grudniu, z temperaturami poniżej zera w wielu regionach kraju oraz obfitymi opadami śniegu, szczególnie na południu.
  • Styczeń i luty przyniosą dalsze mrozy, z opadami śniegu i temperaturami regularnie spadającymi poniżej zera, zwłaszcza na północnym wschodzie.
  • Marzec przyniesie gwałtowne ocieplenie i obfite opady deszczu, z temperaturami wyraźnie powyżej średniej wieloletniej.
Jak wynika z prognozy IMGW pierwsze podrygi zimy odczujemy już w grudniu. Średnie temperatury powietrza w tym miesiącu będą oscylować od -3,1/-1,1 stopni C w Zakopanem do 1,6/2,9 stopni C w Gdańsku. Oznacza to, że pierwszy miesiąc astronomicznej zimy zapowiada się chłodniej niż w ubiegłych latach.

Według map opracowanych przez instytut można spodziewać się też obfitych, przekraczających normę opadów, w tym - z racji na niską temperaturę - także opadów śniegu. Z nieba spadnie od 18/30,5 mm we Wrocławiu do nawet 54,4 mm w Zakopanem

Mapa Polski prezentująca prognozę pogodową na grudzień 2025 roku, z oznaczeniami średniej temperatury oraz sumy opadów w różnych regionach. Zielone krople symbolizują opady powyżej normy, a szare termometry wskazują temperatury w normie.
Prognoza pogody na grudzieńIMGWmateriał zewnętrzny

Pogoda na styczeń. Termometry pokażą wartości poniżej zera

W styczniu opady będą mieścić się już w normie - od ok. 18 mm w Gdańsku do przeszło 34 mm w Katowicach - podobnie jak średnia temperatura. Na pierwszy miesiąc 2026 roku IMGW przewiduje raczej mroźną aurę - od -4,5/-1,7 stopni C w Suwałkach do -0,2/1,9 w Szczecinie.

Pogoda na styczeń
Pogoda na styczeńIMGWmateriał zewnętrzny

Kiedy przyjdzie zima? Prognoza pogody na luty

Zimna nie odpuści również w lutym. Wtedy także słupki termometrów będą raczej utrzymywać się poniżej zera - od -4.4/-0.5 stopni C w Suwałkach do 0,1/3,5 stopni C w Szczecinie.

Mapa Polski z prognozą pogody na luty 2026, przedstawiająca podział na poszczególne miasta i regiony oraz przewidywaną średnią temperaturę i sumę opadów. Ikony termometrów i krople deszczu sygnalizują temperatury i opady względem norm.
Prognoza pogody na lutyIMGWmateriał zewnętrzny

Opady będą utrzymywać się w granicach normy. Najwyższa suma opadów przewidywana jest w lutym w Zakopanem (do 53 mm), najmniej padać będzie w Gdańsku (maksymalnie 16,6 mm).

Pogoda na marzec. Mocne uderzenie wiosny, wartości powyżej normy

W marcu szykuje się prawdziwe uderzenie wiosny ze średnimi temperaturami i sumami opadów powyżej normy. Najcieplej ma być we Wrocławiu, gdzie średnia temperatura może sięgnąć nawet 5,3 stopni C. Tradycyjnie chłodniej będzie w górach - w Zakopanem od 0 do 1,7 stopni C. Mimo że są to najniższe przewidywane na marzec temperatury w skali kraju, wciąż według synoptyków są to wartości ponad normą.

Mapa prognozy klimatycznej Polski na marzec 2026 pokazująca średnią temperaturę oraz sumę opadów według regionów. Temperatury przekraczające normę przedstawione za pomocą czerwonych termometrów. Opady powyżej normy zilustrowane zielonymi kroplami wody....
Pogoda na marzecIMGWmateriał zewnętrzny

Obfitych opadów deszczu należy spodziewać się niemal w całej Polsce. Najwięcej mililitrów - prawie 68 - spadnie w Zakopanem. Nieco bardziej sucho, choć powyżej średniej, będzie w Gdańsku - spadnie tam maksymalnie 26,3 mm.

Choć prognoza za zimę została opracowana niezwykle szczegółowo, synoptycy zaznaczą, że ma ona charakter eksperymentalny. Oznacza to, że wiele może się jeszcze zmienić.

