W skrócie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz IMGW wydały alerty związane z marznącym deszczem i gołoledzią dla większości województw.

Szczególnie trudna sytuacja pogodowa panuje na północy kraju, gdzie obowiązują ostrzeżenia II stopnia.

Trudne warunki pogodowe w najbliższych godzinach będą panować w całym kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pierwotnie wydało alerty dla mieszkańców ośmiu województw. Po kilku godzinach dołączono ostrzeżenie także dla dziewiątego regionu.

"Uwaga! Dziś w nocy i jutro (05/06.02) możliwy marznący deszcz oraz gołoledź. Uważaj na drogach i chodnikach" - ostatecznie wiadomość o takiej treści trafiła do odbiorców w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, łódzkim, mazowieckim, podlaskim i lubelskim.

Pogoda w Polsce. IMGW i RCB wydaje ostrzeżenia

Przed niebezpieczną pogodą ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

IMGW wydał ostrzeżenia meteorologiczne I i II stopnia, które obowiązują na terenie niemal całego kraju i informują o możliwości wystąpienia marznących opadów.

Szczególnie trudna sytuacja występuje na północy kraju. Niemal wszystkie położone tam województwa są objęte ostrzeżeniami II stopnia.

Prognoza pogody. Gołoledź i marznący deszcz w niemal całym kraju

W Polsce zakończyła się jak na razie fala wyjątkowo silnych mrozów, która uderzyła w ostatnim czasie szczególnie mocno na północy kraju. Nie oznacza to jednak, że zima w pełni nas opuści.

W piątek i sobotę IMGW prognozuje temperatury od -2 stopni C na północnym wschodzie, około 0 stopni C w centrum i nawet 8 stopni C na południu. Na południowych krańcach kraju występować może duże zamglenie, północ z kolei mierzyć będzie się z opadami śniegu i deszczu.

Instytut zwraca szczególną uwagę na ryzyko wystąpienia marznących opadów powodujących gołoledź, które stały się przedmiotem tak ostrzeżeń IMGW, jak i RCB. Powtarzają się one w prognozach również na kolejne dni.

