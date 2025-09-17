Syn polityka PiS z zarzutami. Antoni K. nie przyznaje się do winy

Antoni K., syn polityka PiS i byłego prezesa TVP usłyszał w środę zarzut w związku z przestępstwem seksualnym dokonanym na nieletniej. Sprawa dotyczy zdarzeń z 2009 roku. Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa - przekazał naczelnik 1. Wydziału Śledczego Rafał Ruta.

Antoni K. usłyszał zarzuty
Antoni K. usłyszał zarzuty

  • Antoni K., syn znanego polityka PiS i byłego prezesa TVP, został oskarżony o trzykrotne zgwałcenie nieletniej w 2009 roku.
  • Antoni K. nie przyznał się do zarzutów, a jego wyjaśnienia są sprzeczne z ustaleniami śledztwa.
  • Śledztwo zostało wznowione po wcześniejszych umorzeniach, a prokuratura zastosowała wobec podejrzanego środki zapobiegawcze.
Prokuratura Okręgowa w Toruniu w środę przedstawiła Antoniemu K. zarzut trzykrotnego zgwałcenia w 2009 r. w Gdańsku i Danielinie małoletniej Magdaleny N., która w chwili zdarzenia nie miała ukończonych 15 lat.

Prokurator Ruta podkreślił, że Antoni K. nie przyznał się do przedstawionego mu zarzutu i złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z ustaleniami śledztwa. Podczas przesłuchania podejrzany korzystał z pomocy dwóch obrońców. Obecny był także pełnomocnik pokrzywdzonej.

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci poręczenia majątkowego w wysokości 30 tys. zł, zakazu opuszczania kraju, dozoru policji połączonego z obowiązkiem informowania o każdej zmianie miejsca pobytu, zakazu kontaktowania się w jakikolwiek sposób z pokrzywdzoną oraz zakazu zbliżania się do pokrzywdzonej na odległość mniejszą niż 50 metrów.

    Antoni K. stosownie do Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich w środę został zbadany przez biegłych psychiatrów, psychologa oraz biegłego seksuologa.

    W śledztwie będą m.in. weryfikowane wyjaśnienia podejrzanego, a także niezbędne jest uzyskanie pisemnej opinii biegłych psychiatrów, psychologa i seksuologa.

    Śledztwo jest przedłużone do 23 grudnia 2025 roku.

    Sprawa Antoniego K. "Nie zrobiłem nic złego"

    Antoni K. w rozmowie z TVN24 powiedział, że nie zrobił nic złego i dołoży wszelkich starań, żeby prawda wyszła na jaw, a całą sprawę ocenił jako atak na polską prawicę i polską rodzinę, atak na jego ojca, który - jak zaznaczył - jest odważnym politykiem prawicy.

    Wcześniej sprawą Antoniego K. zajmowała się Prokuratura Okręgowa w Gdańsku, ale śledztwo dwukrotnie było umarzane - 3 sierpnia 2017 r. i 10 czerwca 2019 r. Następnie sprawa trafiła do toruńskiej prokuratury, która we wrześniu 2024 r. wznowiła śledztwo.

