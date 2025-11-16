W sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany".

- Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Jarosław Kaczyński.

W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.

Tomasz Lepper o Jarosławie Kaczyńskim: Głupoty gada, powinien odejść

O wypowiedź Kaczyńskiego został zapytany syn Andrzeja Leppera. - Kaczyński głupoty gada. Już powinien odejść na emeryturę, a nie takie farmazony wygadywać - powiedział dla "Faktu" Tomasz Lepper.

- Przecież to jego ludzie, Wąsik i Kamiński, zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu - dodał w nawiązaniu do afery gruntowej.

Jednocześnie zaznaczył, że jeśli szef PiS ma dowody na poparcie swoich słów, to powinien je ujawnić.

Śmierć Andrzeja Leppera. Ustalenia prokuratury

Były szef Samoobrony i wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się.

Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

"Wydarzenia": Jest najstarszą Polką. Pani Jadwiga ma 113 lat Polsat News