Syn Leppera ostro o Kaczyńskim. Odpowiedź na słowa o śmierci ojca
Jarosław Kaczyński głupoty gada. Powinien odejść na emeryturę, a nie takie farmazony wygadywać - powiedział "Faktowi" Tomasz Lepper. Tymi słowami odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS na temat śmierci swojego ojca.
W sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany".
- Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Jarosław Kaczyński.
W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.
Tomasz Lepper o Jarosławie Kaczyńskim: Głupoty gada, powinien odejść
O wypowiedź Kaczyńskiego został zapytany syn Andrzeja Leppera. - Kaczyński głupoty gada. Już powinien odejść na emeryturę, a nie takie farmazony wygadywać - powiedział dla "Faktu" Tomasz Lepper.
- Przecież to jego ludzie, Wąsik i Kamiński, zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu - dodał w nawiązaniu do afery gruntowej.
Jednocześnie zaznaczył, że jeśli szef PiS ma dowody na poparcie swoich słów, to powinien je ujawnić.
Śmierć Andrzeja Leppera. Ustalenia prokuratury
Były szef Samoobrony i wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się.
Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.