Syn Leppera ostro o Kaczyńskim. Odpowiedź na słowa o śmierci ojca

Artur Pokorski

Artur Pokorski

Jarosław Kaczyński głupoty gada. Powinien odejść na emeryturę, a nie takie farmazony wygadywać - powiedział "Faktowi" Tomasz Lepper. Tymi słowami odniósł się do wypowiedzi prezesa PiS na temat śmierci swojego ojca.

Tomasz Lepper skomentował wypowiedź Jarosława Kaczyński na temat śmierci swojego ojca
Tomasz Lepper skomentował wypowiedź Jarosława Kaczyński na temat śmierci swojego ojcaFot. Tomasz JastrzębowskiReporter

W sobotę na spotkaniu z mieszkańcami Kwidzyna prezes PiS powiedział, że według niego "Lepper został zamordowany".

- Ale został zamordowany przez ludzi ze swoich środowisk, dlatego że chciał powiedzieć prawdę o tym, jak to było przy końcu naszej władzy, po prostu jakby przejść na drugą stronę - dodał Jarosław Kaczyński.

W ten sposób prezes PiS - odpowiadając na pytanie o jego spór z liderem Konfederacji Sławomirem Mentzenem - odniósł się do zarzutu, że to on doprowadził do śmierci lidera Samoobrony.

Tomasz Lepper o Jarosławie Kaczyńskim: Głupoty gada, powinien odejść

O wypowiedź Kaczyńskiego został zapytany syn Andrzeja Leppera. - Kaczyński głupoty gada. Już powinien odejść na emeryturę, a nie takie farmazony wygadywać - powiedział dla "Faktu" Tomasz Lepper.

Zobacz również:

Jarosław Kaczyński poruszył temat śmierci Andrzeja Leppera
Polska

Kaczyński wrócił do sprawy Leppera. "Chciał powiedzieć prawdę"

Joanna Mazur
Joanna Mazur

    - Przecież to jego ludzie, Wąsik i Kamiński, zostali skazani prawomocnymi wyrokami sądu - dodał w nawiązaniu do afery gruntowej.

    Jednocześnie zaznaczył, że jeśli szef PiS ma dowody na poparcie swoich słów, to powinien je ujawnić.

    Śmierć Andrzeja Leppera. Ustalenia prokuratury

    Były szef Samoobrony i wicepremier rządu PiS-LPR-Samoobrona Andrzej Lepper został znaleziony martwy w biurze partii w Warszawie 5 sierpnia 2011 r. W toku zakończonego postępowania prokuratorskiego ustalono, że popełnił on samobójstwo poprzez powieszenie się.

    Zobacz również:

    Andrzej Lepper i Robert Kennedy Jr. Amerykański polityk wraca do sprawy sprzed dwóch dekad
    Polska

    Tajemniczy milion dolarów. W tle Andrzej Lepper i człowiek Trumpa

    Łukasz Szpyrka
    Łukasz Szpyrka, Jakub Szczepański

      Według ustaleń śledztwa polityk cierpiał na depresję wywołaną postępowaniami karnymi, upadkiem politycznym, wielotysięcznym zadłużeniem i bankructwem finansowym partii.

      Zobacz również:

      Konflikt na linii Tusk - Nawrocki. Politolog komentuje
      Polska

      Karol Nawrocki kontra Donald Tusk. Politolog o dwóch płaszczyznach konfliktu

      Aleksandra Czurczak
      Aleksandra Czurczak
      "Wydarzenia": Jest najstarszą Polką. Pani Jadwiga ma 113 latPolsat News

      Najnowsze