W skrócie Żaneta Cwalina-Śliwowska opuszcza partię Polska 2050, pozostając jednak w klubie parlamentarnym.

Aleksandra Leo zapowiedziała, że w najbliższych dniach zdecyduje o swojej przyszłości w partii Polska 2050.

Po przyjęciu uchwały zakazującej zmian personalnych oraz opuszczania klubu parlamentarnego Aleksandra Leo określiła to jako "symboliczny koniec partii”.

Spór o władzę w partii zaostrzył się po wyborze Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz na przewodniczącą, a wewnętrzne posiedzenie klubu zostało nagle przerwane przez przewodniczącego.

Polska 2050 może stracić kolejnych członków. Partię opuszcza posłanka Żaneta Cwalina-Śliwowska. Polityk poinformowała, że do marcowego zjazdu partii pozostanie jednak w klubie parlamentarnym Polski 2050.

Ugrupowanie może opuścić również Aleksandra Leo. - W ciągu kilku dni podejmę decyzję w sprawie przyszłości w partii - mówiła na antenie Polsat News. Stacja wskazywała, że w kolejnych dniach dojdzie do kolejnych rozstań z formacją.

Głośna uchwała Polski 2050. Aleksandra Leo: Symboliczny koniec partii

"Czerwona linia" miała zostać przekroczona po przyjęciu przez Radę Krajową Polski 2050 uchwały. Zakazuje ona dokonywania zmian personalnych w partii do 21 marca. Na jej podstawie niemożliwe jest również opuszczenie klubu parlamentarnego. Dokument miała przygotować nowa przewodnicząca Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

- Dzisiejsza uchwała kagańcowa, która odbiera nam głos, to symboliczny koniec Polski 2050, do której ja przystępowałam - przekazała posłanka Leo.

Polityk nie kryła oburzenia po przyjęciu uchwały. - To rozwiązanie, którego nie powstydziłaby się Solidarna Polska, a nie Polska 2050. Zamiatanie pod dywan nie jest rozwiązaniem - tłumaczyła.

Aleksandra Leo przyznała, że dyskutuje z grupą posłów i senatorów o podejmowaniu kroków w najbliższych dniach. - To grupa, która podpisała się pod oświadczeniem, które napisaliśmy kilka dni temu (...) - mówiła.

Paulina Hennig-Kloska: Sytuacja nie do przyjęcia

Do sprawy sobotniego głosowania w rozmowie z PAP odniosła się Paulina Hennig-Kloska. W jej ocenie przyjęta uchwała mówi, że "posłowie i senatorowie nie mają prawa podejmować w swojej sprawie żadnych decyzji i to przewodnicząca, a nie członkowie klubu będzie decydowała, kto stoi na czele klubu".

- My nie zapisywaliśmy się do partii, w której zabiera się ludziom głos i stanowi za nich - zaznaczyła Hennig-Kloska.

W jej ocenie sobotnie wydarzenia na Radzie Krajowej nie mają nic wspólnego ani z demokracją, ani z solidarnością. - Tym bardziej, jeżeli spojrzymy na to, że przed Radą Krajową pani przewodnicząca rękami sekretarza generalnego zablokowała wybory uzupełniające niektórych delegatów, by utrzymać większość w Radzie - powiedziała.

Podkreśliła, że w najbliższych dniach grupa posłów będzie dyskutowała "co dalej z tym zamierzają zrobić".

- Oczywiście mamy pełną świadomość tego, że ta uchwała nie ma mocy prawnej, bo wątpliwe są podstawy do jej podjęcia przez Radę Krajową - zauważyła. Dodała, że uchwała jest również niezgodna z regulaminem Sejmu i z ustawą o mandacie posła i senatora.

- Ja to porównuję trochę do ustawy Zbigniewa Ziobro, która cementowała władzę w Prokuraturze Krajowej - oceniła.

Hennig-Kloska zapytana czy widzi jeszcze szansę dla Polski 2050 powiedziała, że "dzisiaj partia boryka się z ogromnym problemem, jeżeli chodzi o zaufanie społeczne". - Tego typu działania zabierają jej tlen, bo jeżeli nie ma zaufania wewnątrz klubu parlamentarnego i torpeduje się szansę na jego odbudowę, to w naturalny sposób to będzie rozszerzać się o sympatyków i wyborców - dodała.

Posłowie bronią przewodniczącej. "Duży niesmak"

Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak, odnosząc się do odejścia Żanety Cwaliny-Śliwowskiej z partii wskazał, że "nie jest żadną tajemnicą"" że od pewnego czasu w ugrupowaniu panuje różnica zdań. - Ja oczywiście odbieram to tak, że chyba nie wszyscy są w stanie unieść ciężar tego, że to wszystko nie potoczyło się po ich myśli. Niestety niektórzy nie trzymają ciśnienia, reagują nerwowo i stąd pojawiają się tego typu sytuacje - powiedział Osmalak w Polsat News.

Także wiceminister cyfryzacji, poseł Polski 2050 Michał Gramatyka ocenił, że odejście Cwaliny-Śliwowskiej to efekt niemożliwości pogodzenia się z decyzją Rady Krajowej Polski 2050, która przyjęła tak zwaną uchwałę pokojową.

Gramatyka zaznaczył, że sobotnie zachowania kolegów z partii "budzą w nim duży niesmak". Jak powiedział, działania niektórych członków Polski 2050 są odpowiedzią na zmiany wprowadzane przez nową przewodniczącą partii - Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Spór o władzę w Polsce 2050. Na klubie złożono niespodziewany wniosek

Spór w Polsce 2050 rozgorzał na nowo po ogłoszeniu wyników wyborów na przewodniczącego. Drugą turę głosowania nieznacznie wygrała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, pozostawiając w pokonanym polu Paulinę Hennig-Kloskę.

Stronnicy Hennig-Kloski kilka dni temu chcieli dokonać zmian podczas posiedzenia klubu parlamentarnego Polski 2050. Został zgłoszony wniosek o wprowadzenie do porządku obrad zmian w regulaminie klubu. Partia, która przeprowadziła wybory i zapowiedziała "nowe otwarcie", chciała też zmienić kilka spraw w obrębie funkcjonowania klubu - relacjonował dziennikarz Interii Łukasz Szpyrka.

Przewodniczący klubu Paweł Śliz nie zdecydował się poddać tego wniosku pod głosowanie. W związku z tym jedna z posłanek - Elżbieta Burkiewicz - złożyła wniosek o odwołanie przewodniczącego klubu.

Co wydarzyło się później? Przewodniczący niespodziewanie zamknął posiedzenie klubu i na tym wewnętrzna dyskusja się zakończyła.

